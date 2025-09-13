szeptember 13., szombat

Komárom-Esztergom vármegye rejtett kincsei: 5 eldugott hely, amit látnod kell +videó

Szűkebb hazánk gazdag történelmi és természeti látnivalókban. Ha szeretsz felfedezni eldugott helyeket, most mutatjuk Komárom-Esztergom vármegye rejtett kincseit, öt különleges pontot, amelyek történelmi és természeti értékeikkel varázsolják el a látogatót.

Varga Panna

Komárom-Esztergom vármegye tele van olyan helyekkel, amelyekről kevesen tudnak, pedig mindegyikük különleges történeteket és titkokat rejt. Eldugott várromok, csendes erdei ösvények, misztikus tavak és rejtélyes barlangok várják azokat, akik szeretnek felfedezni és elmerülni a múlt és a természet varázslatos világában. Ezek a helyek tökéletes menekülést kínálnak a hétköznapokból, és garantáltan felejthetetlen élményekkel gazdagítanak minden látogatót.

Komárom-Esztergom vármegye
Útjelzések a Vértes erdőben,  Komárom-Esztergom vármegye rejtett helyei
Fotó: Varga Panna

Komárom-Esztergom vármegye rejtett kincsei

Ezek a helyek nemcsak a történelem iránt érdeklődők számára kínálnak izgalmas felfedezéseket, hanem mindazoknak is, akik szeretnék elkerülni a zsúfolt turistaparadicsomokat, és a természet ölelésében pihenni. Ha szeretnéd megismerni Komárom-Esztergom vármegye eldugott kincseit, ne habozz felkeresni ezeket a különleges pontokat!

Vitányvár - a Vértes titkos őre

A Vértes-hegység északi lejtőjén, Vértessomlótól körülbelül 3,5 km-re található Vitányvár romjai. A vár szabálytalan, ötszög alakú alaprajzú, és a történészek szerint a tatárjárás után építhette a Csák nemzetség egyik tagja.
A romok között sétálva lélegzetelállító kilátás nyílik a környező dombokra és Vértessomlóra, így nemcsak történelmi, hanem természeti élményt is kínál a látogatóknak.

Komárom-Esztergomban vármegye: Vitányvár
Fotó: Varga Panna

Körtvélyesi erdei temető - a Vértes elfeledett emléke

Tatabánya közelében, Szárligettől mintegy 2,5 km-re található a körtvélyesi erdei temető, amely a 19. század elejére nyúlik vissza. A temetőben tizenöt sír található, köztük néhány egyszerű vaskereszttel jelölve.
Évtizedek óta nem használják, de a környezet nyugalma és a múlt tisztelete különleges hangulatot kölcsönöz a helynek, ideális a természet és a történelem iránt érdeklődők számára.

Körtvélyesi erdei temető, túra, emlékhely
A körtvélyesi erdei temető a Vértes egyik legmeghatóbb emlékhelye
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Műbarlangok - Tata titkos csodái

Tata angolparkjában több mint 200 éves, mesterségesen létrehozott barlangok találhatók. A legismertebb a Pokol-műbarlang, amely a romantikus táj részeként épült.

A barlangok hűen igazodnak a hely stílusához, és a Pokol-műbarlang egyik oldalán csörgedezik egy kis forrás, ami még különlegesebbé teszi a hely hangulatát. A barlangok felfedezése igazi időutazás a múltba, miközben a természet közelében maradunk.

A tatai műbarlangok vadregényes hangulattal várnak az Angolkertben
Forrás:  Shutterstock

Csákányospusztai templomrom - az Árpád-kor öröksége

Csákányospusztán található egy középkori templomrom, amely egyhajós, patkóíves szentélyű, északkeleti irányba tájolt. A romokat 2003–2005 között tárták fel régészeti kutatások során.
A templom a 12–13. század fordulóján épülhetett, és a romok között sétálva a látogatók érezhetik az Árpád-kori Magyarország hangulatát, miközben a történelem elevenedik meg előttük.

Templomrom felújítás Csákányospusztán
A csákányospusztai templomrom a közelmúltban újult meg
Forrás: magyarepitok.hu/Nagy Mihály

Feneketlen-tó – a mélység titka

Tata belvárosától körülbelül 2 kilométerre, a Réti-tavaknál található a Feneketlen-tó, amely nevét a 18. századi írások is megemlítik. A környezet nyugalma, valamint a természet közelsége teszi különlegessé, írja a tatakonyv.hu.

Ez a hely nemcsak a nyugalomra vágyók számára ideális, hanem azoknak is, akik szeretik a fotózás és a séták közben felfedezni a természet rejtett szépségeit. A városban kettő ilyen tó is van egyébként, a másik a Fényes Fürdő területén.

A Feneketlen-tóból kettő is található Tatán
Forrás: tatakonyv.hu

 

 

