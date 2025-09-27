Elképesztő panorámák: mutatjuk Komárom-Esztergom legszebb kirándulóhelyeit

Ha kikapcsolódásra vágysz a természetben, nem is kell messzire utaznod: Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek terén igazi kincsesbánya. A természetjárás mindig új élményeket tartogat: hol vízparti nyugalom, hol erdei ösvények hívogatnak, máshol pedig különleges kilátások várják a felfedezőket. Komárom-Esztergom megye változatos tájai minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást, akár egy rövid sétáról, akár egy egész napos kalandról van szó.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek: Tardosi Malomvölgy

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek:

Tatai Öreg-tó és Angolkert - séta a vízparton

A tatai Öreg-tó nemcsak Magyarország legrégebbi mesterséges tava, hanem az egyik legkedveltebb sétahely is a megyében. A tóparti körséta során a látogatók megcsodálhatják a vízimadarak sokaságát, a tatai vár középkori falait és a halászat több száz éves hagyományait. A környéken található Angolkert romantikus ösvényei és a festői Cseke-tó még különlegesebbé teszik a programot. Ez a séta minden évszakban más arcát mutatja, így újra és újra érdemes visszatérni.

Öreg-tó körüli séta a családdal kiváló időtöltés

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Fényes-tanösvény - pallósétány a lápvilág felett

A Fényes-források környezetében kialakított tanösvény Tatán egyedülálló élményt kínál. A cölöpökre épített pallósor a víz fölött kanyarog, így a látogatók szinte belesétálhatnak a forrásokkal teli lápvilág közepébe. A tanösvény bemutatótáblái segítségével közelebbről is megismerhetjük a környék növény- és állatvilágát, miközben biztonságos úton haladunk. A rövid, családbarát séta ideális kirándulás gyerekekkel is, hiszen a természet titkait játékos formában fedezhetik fel.

A tatai fényes tanösvényben megfigyelhetőek a jégmadarak is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: Kemma.hu

Turul és Szelim-barlang - Tatabánya ikonikus kirándulóhelye

A tatabányai Kő-hegy tetején álló Turul-szobor az ország egyik legismertebb emlékműve, amely a honfoglalás legendáját idézi. Innen néhány perces sétával elérhető a hatalmas Szelim-barlang, amelyhez számos történet és legenda kötődik. A barlang nyílásából páratlan panoráma nyílik Tatabányára és a környező hegyekre. A rövid, de látványos útvonal ideális választás azoknak, akik egy könnyen megközelíthető, mégis különleges élményt keresnek.