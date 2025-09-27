szeptember 27., szombat

Túra

1 órája

Elképesztő panorámák: mutatjuk Komárom-Esztergom legszebb kirándulóhelyeit

Címkék#Komárom-Esztergom megye#Vaskapu-hegy#erdő#vidék

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek tekintetében az ország egyik legváltozatosabb vidéke: tópart, barlang, kilátó és erdei ösvények várják a kirándulókat.Ha szeretnél felfedezni új, könnyen bejárható útvonalakat, Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek között garantáltan megtalálod a kedvenced.

Varga Panna

Ha kikapcsolódásra vágysz a természetben, nem is kell messzire utaznod: Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek terén igazi kincsesbánya. A természetjárás mindig új élményeket tartogat: hol vízparti nyugalom, hol erdei ösvények hívogatnak, máshol pedig különleges kilátások várják a felfedezőket. Komárom-Esztergom megye változatos tájai minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást, akár egy rövid sétáról, akár egy egész napos kalandról van szó.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek
Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek: Tardosi Malomvölgy 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek:

Tatai Öreg-tó és Angolkert - séta a vízparton

A tatai Öreg-tó nemcsak Magyarország legrégebbi mesterséges tava, hanem az egyik legkedveltebb sétahely is a megyében. A tóparti körséta során a látogatók megcsodálhatják a vízimadarak sokaságát, a tatai vár középkori falait és a halászat több száz éves hagyományait. A környéken található Angolkert romantikus ösvényei és a festői Cseke-tó még különlegesebbé teszik a programot. Ez a séta minden évszakban más arcát mutatja, így újra és újra érdemes visszatérni.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek
 Öreg-tó körüli  séta a családdal kiváló időtöltés
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Fényes-tanösvény - pallósétány a lápvilág felett

A Fényes-források környezetében kialakított tanösvény Tatán egyedülálló élményt kínál. A cölöpökre épített pallósor a víz fölött kanyarog, így a látogatók szinte belesétálhatnak a forrásokkal teli lápvilág közepébe. A tanösvény bemutatótáblái segítségével közelebbről is megismerhetjük a környék növény- és állatvilágát, miközben biztonságos úton haladunk. A rövid, családbarát séta ideális kirándulás gyerekekkel is, hiszen a természet titkait játékos formában fedezhetik fel.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek
 A tatai fényes tanösvényben megfigyelhetőek a jégmadarak is
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

Turul és Szelim-barlang - Tatabánya ikonikus kirándulóhelye

A tatabányai Kő-hegy tetején álló Turul-szobor az ország egyik legismertebb emlékműve, amely a honfoglalás legendáját idézi. Innen néhány perces sétával elérhető a hatalmas Szelim-barlang, amelyhez számos történet és legenda kötődik. A barlang nyílásából páratlan panoráma nyílik Tatabányára és a környező hegyekre. A rövid, de látványos útvonal ideális választás azoknak, akik egy könnyen megközelíthető, mégis különleges élményt keresnek.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek
Szelim-barlang
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Esztergomi Vaskapu-hegy - kilátás a Dunakanyarra

Az esztergomi Vaskapu-hegy régóta a kirándulók egyik kedvence, hiszen a menedékház teraszáról a teljes Dunakanyar panorámája látható. Az ide vezető útvonalak változatosak: rövid, erdei sétától a hosszabb, kihívást jelentő körtúráig mindenki találhat a kedvére valót. Az útvonal mentén gazdag élővilág és csendes erdei környezet várja a látogatókat. Aki Esztergomban jár, annak kihagyhatatlan program a Vaskapu-hegy felkeresése, akár egy délutáni séta, akár egy egész napos túra keretében.

Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek
Vaskapu kilátó terasz kilátás a Dunakanyarra
Forrás: https://vaskapuesztergom.hu/

Tardosi lombkorona-tanösvény - séta a fák között

A Gerecse egyik legújabb látnivalója a Tardos közelében található lombkorona-tanösvény, amely egy kör alakú hídszerkezeten vezet végig a fák lombjai között. Az ösvényről különleges szemszögből figyelhetjük meg az erdő élővilágát, és közben betekintést nyerhetünk a természet rejtett világába. A rövid séta önmagában is élmény, de könnyen összeköthető egy hosszabb kirándulással a Gerecse erdeiben. Ez a program minden korosztálynak tartogat meglepetést, és remek célpont egy hétvégi kikapcsolódáshoz.

Tardosi lombkorona ösvény ahol a fák között andaloghatsz
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Ha már felfedezted a legismertebb útvonalakat, érdemes körülnézni a kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kirándulóhelyek között is:

Akár vízparti sétára, akár erdei kalandra vágysz, Komárom-Esztergom vármegye kirándulóhelyei minden évszakban tartogatnak újdonságokat. Válaszd ki a kedvenc útvonalad, és fedezd fel a megye természeti és kulturális kincseit!

