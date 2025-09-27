2 órája
Elképesztő panorámák: mutatjuk Komárom-Esztergom legszebb kirándulóhelyeit
Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek tekintetében az ország egyik legváltozatosabb vidéke: tópart, barlang, kilátó és erdei ösvények várják a kirándulókat.Ha szeretnél felfedezni új, könnyen bejárható útvonalakat, Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek között garantáltan megtalálod a kedvenced.
Ha kikapcsolódásra vágysz a természetben, nem is kell messzire utaznod: Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek terén igazi kincsesbánya. A természetjárás mindig új élményeket tartogat: hol vízparti nyugalom, hol erdei ösvények hívogatnak, máshol pedig különleges kilátások várják a felfedezőket. Komárom-Esztergom megye változatos tájai minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást, akár egy rövid sétáról, akár egy egész napos kalandról van szó.
Komárom-Esztergom megye kirándulóhelyek:
Tatai Öreg-tó és Angolkert - séta a vízparton
A tatai Öreg-tó nemcsak Magyarország legrégebbi mesterséges tava, hanem az egyik legkedveltebb sétahely is a megyében. A tóparti körséta során a látogatók megcsodálhatják a vízimadarak sokaságát, a tatai vár középkori falait és a halászat több száz éves hagyományait. A környéken található Angolkert romantikus ösvényei és a festői Cseke-tó még különlegesebbé teszik a programot. Ez a séta minden évszakban más arcát mutatja, így újra és újra érdemes visszatérni.
Fényes-tanösvény - pallósétány a lápvilág felett
A Fényes-források környezetében kialakított tanösvény Tatán egyedülálló élményt kínál. A cölöpökre épített pallósor a víz fölött kanyarog, így a látogatók szinte belesétálhatnak a forrásokkal teli lápvilág közepébe. A tanösvény bemutatótáblái segítségével közelebbről is megismerhetjük a környék növény- és állatvilágát, miközben biztonságos úton haladunk. A rövid, családbarát séta ideális kirándulás gyerekekkel is, hiszen a természet titkait játékos formában fedezhetik fel.
Turul és Szelim-barlang - Tatabánya ikonikus kirándulóhelye
A tatabányai Kő-hegy tetején álló Turul-szobor az ország egyik legismertebb emlékműve, amely a honfoglalás legendáját idézi. Innen néhány perces sétával elérhető a hatalmas Szelim-barlang, amelyhez számos történet és legenda kötődik. A barlang nyílásából páratlan panoráma nyílik Tatabányára és a környező hegyekre. A rövid, de látványos útvonal ideális választás azoknak, akik egy könnyen megközelíthető, mégis különleges élményt keresnek.
Esztergomi Vaskapu-hegy - kilátás a Dunakanyarra
Az esztergomi Vaskapu-hegy régóta a kirándulók egyik kedvence, hiszen a menedékház teraszáról a teljes Dunakanyar panorámája látható. Az ide vezető útvonalak változatosak: rövid, erdei sétától a hosszabb, kihívást jelentő körtúráig mindenki találhat a kedvére valót. Az útvonal mentén gazdag élővilág és csendes erdei környezet várja a látogatókat. Aki Esztergomban jár, annak kihagyhatatlan program a Vaskapu-hegy felkeresése, akár egy délutáni séta, akár egy egész napos túra keretében.
Tardosi lombkorona-tanösvény - séta a fák között
A Gerecse egyik legújabb látnivalója a Tardos közelében található lombkorona-tanösvény, amely egy kör alakú hídszerkezeten vezet végig a fák lombjai között. Az ösvényről különleges szemszögből figyelhetjük meg az erdő élővilágát, és közben betekintést nyerhetünk a természet rejtett világába. A rövid séta önmagában is élmény, de könnyen összeköthető egy hosszabb kirándulással a Gerecse erdeiben. Ez a program minden korosztálynak tartogat meglepetést, és remek célpont egy hétvégi kikapcsolódáshoz.
Ha már felfedezted a legismertebb útvonalakat, érdemes körülnézni a kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kirándulóhelyek között is:
- Vitányvár romjai - a Vértes erdejében rejtőző középkori várrom, rövid, de hangulatos erdei sétával érhető el.
- Majki Kamalduli Remeteség - különleges barokk műemlékegyüttes, csendes, erdős környezetben.
- Agostyáni arborétum - egzotikus és őshonos fafajok gyűjteménye, igazi botanikai különlegesség.
- Bokodi úszófalvak - a horgászstégek és a víz fölé nyúló házak páratlan látványt nyújtanak.
- Rám-szakadék - vadregényes szurdokvölgy Esztergom közelében, kihívást kedvelőknek.
- Körtvélyesi erdei temető - különleges hangulatú, eldugott erdei emlékhely a Vértesben.
- János-forrás - kedvelt pihenőhely, friss vízforrással és erdei tisztással.
- Strázsa-hegyi tanösvény - rövid, vezetett sétával látogatható természetvédelmi terület.
- Monostori erőd, Komárom -Közép-Európa legnagyobb újkori erődje, történelmi élménnyel és családi programokkal.
Akár vízparti sétára, akár erdei kalandra vágysz, Komárom-Esztergom vármegye kirándulóhelyei minden évszakban tartogatnak újdonságokat. Válaszd ki a kedvenc útvonalad, és fedezd fel a megye természeti és kulturális kincseit!