Komárom-Esztergom magaslatai - felismered, melyik kilátó hol található?

Komárom-Esztergom megye nemcsak történelmi emlékeiről híres, hanem csodás panorámáiról is. A megyében sorra magasodnak azok a kilátók, ahonnan fenséges kilátás nyílik a hegyekre, tavakra és városokra. Most kiderítheted, mennyire ismered a Komárom-Esztergom kilátókat!

Varga Panna

Komárom-Esztergom megye igazi kincsei azok a magaslati pontok, ahonnan messzire ellátni, és egyszerre tárul fel a természet és az épített környezet szépsége. Ezek a helyek a kirándulók kedvenc célpontjai, ahol a fáradságos útért cserébe lenyűgöző panoráma a jutalom.
Most egy játékos kvízben teheted próbára magad: a fotók alapján meg tudod mondani, melyik településhez tartoznak ezek a különleges kilátók?

Komárom-Esztergom megye
 Komárom-Esztergom vármegye: Dobogókő kilátó
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A hegyek, erdők és völgyek találkozásánál emelt kilátók nemcsak a tájat mutatják meg más szemszögből, hanem a helyi közösségek identitásának is részei. Néha könnyű lesz a döntés, máskor viszont igazi fejtörőt okozhat - de biztos, hogy minden kérdéssel közelebb kerülsz a megye szépségeihez.

1.
1. kérdés Hol található a Ranzinger Vince-kilátó?
2.
2. kérdés Melyik városban áll a Fellner Jakab-kilátó (Söréttorony)?
3.
3. kérdés Hol épült az ipari emlékből kialakított Aknatorony-kilátó?
4.
4. kérdés Melyik település határában találjuk a Strázsa-hegyi őrtorony kilátót?
5.
5. kérdés Hol található a Dunakanyar egyik kedvelt pontja, a Vaskapu kilátóterasz?
6.
6. kérdés Melyik városban lehet felmenni a Bazilika kupolájába, ahonnan körpanoráma nyílik?
7.
7. kérdés Melyik város mellett áll a Körtvélyesi kilátó?
8.
8. kérdés Melyik településen áll a Szent István-kilátó?
9.
9. kérdés Melyik településhez kapcsolódik a Turul-emlékmű kilátóhely?
10.
10.Hol található a 16 méter magas Kálvária‐dombon álló kilátóterasz?

Pontozási rendszer: Komárom-Esztergom vármegye

  • 0–3 pont: Kezdő felfedező
    Most ismerkedsz Komárom-Esztergom megye kilátóival, de semmi gond - remek alkalom ez arra, hogy új helyeket fedezz fel egy következő kiránduláson.
  • 4–6 pont: Lelkes túrázó
    Több kilátót már jól ismersz, és látszik, hogy jártál a megye szép vidékein. Még van mit felfedezned, de jó úton haladsz!
  • 7–8 pont: Tapasztalt kilátójáró
    Magabiztosan mozogsz a megye magaslati pontjai között, és a legtöbb kilátó számodra nem okoz gondot.
  • 9–10 pont: Kilátómester
    Gratulálunk! Igazi szakértő vagy, aki kívülről ismeri Komárom–Esztergom megye legszebb panorámás helyeit. Neked már csak az maradt, hogy újra felkeresd őket, és átadd az élményt másoknak is.
