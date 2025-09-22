Komárom-Esztergom magaslatai - felismered, melyik kilátó hol található?

Komárom-Esztergom megye igazi kincsei azok a magaslati pontok, ahonnan messzire ellátni, és egyszerre tárul fel a természet és az épített környezet szépsége. Ezek a helyek a kirándulók kedvenc célpontjai, ahol a fáradságos útért cserébe lenyűgöző panoráma a jutalom.

Most egy játékos kvízben teheted próbára magad: a fotók alapján meg tudod mondani, melyik településhez tartoznak ezek a különleges kilátók?

Komárom-Esztergom vármegye: Dobogókő kilátó

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A hegyek, erdők és völgyek találkozásánál emelt kilátók nemcsak a tájat mutatják meg más szemszögből, hanem a helyi közösségek identitásának is részei. Néha könnyű lesz a döntés, máskor viszont igazi fejtörőt okozhat - de biztos, hogy minden kérdéssel közelebb kerülsz a megye szépségeihez.