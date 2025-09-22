56 perce
Komárom-Esztergom magaslatai - felismered, melyik kilátó hol található?
Komárom-Esztergom megye nemcsak történelmi emlékeiről híres, hanem csodás panorámáiról is. A megyében sorra magasodnak azok a kilátók, ahonnan fenséges kilátás nyílik a hegyekre, tavakra és városokra. Most kiderítheted, mennyire ismered a Komárom-Esztergom kilátókat!
Komárom-Esztergom megye igazi kincsei azok a magaslati pontok, ahonnan messzire ellátni, és egyszerre tárul fel a természet és az épített környezet szépsége. Ezek a helyek a kirándulók kedvenc célpontjai, ahol a fáradságos útért cserébe lenyűgöző panoráma a jutalom.
Most egy játékos kvízben teheted próbára magad: a fotók alapján meg tudod mondani, melyik településhez tartoznak ezek a különleges kilátók?
A hegyek, erdők és völgyek találkozásánál emelt kilátók nemcsak a tájat mutatják meg más szemszögből, hanem a helyi közösségek identitásának is részei. Néha könnyű lesz a döntés, máskor viszont igazi fejtörőt okozhat - de biztos, hogy minden kérdéssel közelebb kerülsz a megye szépségeihez.
Pontozási rendszer: Komárom-Esztergom vármegye
- 0–3 pont: Kezdő felfedező
Most ismerkedsz Komárom-Esztergom megye kilátóival, de semmi gond - remek alkalom ez arra, hogy új helyeket fedezz fel egy következő kiránduláson.
- 4–6 pont: Lelkes túrázó
Több kilátót már jól ismersz, és látszik, hogy jártál a megye szép vidékein. Még van mit felfedezned, de jó úton haladsz!
- 7–8 pont: Tapasztalt kilátójáró
Magabiztosan mozogsz a megye magaslati pontjai között, és a legtöbb kilátó számodra nem okoz gondot.
- 9–10 pont: Kilátómester
Gratulálunk! Igazi szakértő vagy, aki kívülről ismeri Komárom–Esztergom megye legszebb panorámás helyeit. Neked már csak az maradt, hogy újra felkeresd őket, és átadd az élményt másoknak is.