Elképesztő tatabányai drogfogás: videón, fotókon a 100 milliót érő kokain

Saját magát buktatta le az a brit állampolgárságú férfi, akit a rendőrök szeptember 8-án éjszaka fogtak el. A férfi olyan hangosan csapkodott és őrjöngött, hogy a szomszédok rendőrt hívtak. A zsaruk azonban nem is sejtették, hogy végül mekkora kokain fogáshoz indulnak.

A házkutatás során több millió forintot, eurót és több mint három kilogramm kokaint találtak nála

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség

A kiérkező járőrök ugyanis azonnal észrevették, hogy az illető tiltott szer hatása alatt áll. Testi kényszerrel sikerült csak megfékezniük, de ekkor derült ki az igazi botrány: a lakásban több mint három kilogramm kokaint, valamint milliókban mérhető készpénzt találtak.

100 milliós kokain fogás

A rendőrség közölte: a kristályos por feketepiaci értéke csaknem 100 millió forint. Emellett nyolcmillió forint és több mint 22 ezer euró is előkerült a rejtekhelyekről. A 40 éves férfi drogtesztje pozitív lett, tehát nemcsak birtokolta, hanem fogyasztotta is a szert.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint indítványozták a férfi letartóztatását, amit a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája 2025. október 10-ig el is rendelt. Az ügyészség hangsúlyozta: szükség volt a kényszerintézkedésre, mert fennállt a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. A döntést a gyanúsított és védője is tudomásul vette.

A lakásban több millió forintot és eurót is találtak

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség

A Tatabányai Törvényszék szerint a férfi a gyanú szerint 3320 gramm nettó tömegű, nagy tisztaságú kokaint szerzett meg, amit három csomagban tárolt otthonában. A szakértői vizsgálat kimutatta: a különösen jelentős mennyiség alsó határát több mint hétszeresen meghaladta a lefoglalt kábítószer tiszta hatóanyaga. A férfi ellen különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt indult eljárás, amiért 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Sikeres a DELTA program

A mostani elfogás nem egyedülálló: a DELTA Program keretében több sikeres akciót is végrehajtottak a vármegyében az elmúlt hónapokban. Júliusban például egy tatai férfit fogtak el, akit a helyiek csak „tatai Heisenbergként” emlegettek. A nyomozás során kiderült, hogy egy gyermekkorú fiú több lopást is elkövetett a nyár folyamán – strandról ruhákat, edzőterem elől elektromos rollert is eltulajdonított –, a zsákmányt pedig nem pénzért, hanem kristályért adta tovább. A szálak egy 44 éves helyi férfihoz, K. Zs.-hoz vezettek, aki a kábítószert éveken át terjesztette a környéken. A rendőrök július 10-én tartottak nála házkutatást, ahol nemcsak a lopott holmikat találták meg, hanem kábítószer-kereskedelemre utaló bizonyítékokat is. Ellene kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás, a lopott tárgyakat pedig visszaadták tulajdonosaiknak.