54 perce
Kiszáradás szélén Tatabánya gyönyörű tava, drámai képek láttak napvilágot
A nyári hőség és az elhúzódó csapadékhiány után a tatabányai tavak állapota kritikussá vált. Az aszály miatt a síkvölgyi I. tó vízszintje drámaian csökkent, a helyzet aggasztó. Kiszáradás fenyegeti.
A nyár forrósága és az aszály miatt a Komárom-Esztergom megyei tavak, köztük a Síkvölgyi-tó, komoly veszélybe kerültek. Az ősz elején készült friss fotók jól mutatják, hogy a nyár után a helyzet siralmas: a tó vízszintje erősen lecsökkent, veszélybe került a horgászat, valamint a helyiek is aggodalommal figyelik az állapotot. Kiszáradás fenyegeti ugyanis a tavat.
A kiszáradás és az aszály következményei a tó élővilágára
Az aszály nemcsak a vízszintet csökkentette, hanem a vízi élővilágra is komoly hatással van. A horgászok és a környék lakói elkeseredve látják, hogy a tó apadása az ősz elején is folytatódik, és a következő esőzésekig a helyzet továbbra is kritikus marad.
GALÉRIA: Kiszáradt a Síkvölgyi-tó? (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
De nem csak a vízi élővilág van veszélyben. A Vértes és a Gerecse tájain a korábban egységes, sötét fenyvesek sok helyen élettelen, vörös koronájú fáknak adják át helyüket. Ez a látvány nem csupán esztétikai probléma, hanem egy komoly, időzített ökológiai és biztonsági kockázatra hívja fel a figyelmet.