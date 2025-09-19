szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

25°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aszály

54 perce

Kiszáradás szélén Tatabánya gyönyörű tava, drámai képek láttak napvilágot

Címkék#horgászat#Síkvölgyi-tó#csapadékhiány#aszály

A nyári hőség és az elhúzódó csapadékhiány után a tatabányai tavak állapota kritikussá vált. Az aszály miatt a síkvölgyi I. tó vízszintje drámaian csökkent, a helyzet aggasztó. Kiszáradás fenyegeti.

Kemma.hu

A nyár forrósága és az aszály miatt a Komárom-Esztergom megyei tavak, köztük a Síkvölgyi-tó, komoly veszélybe kerültek. Az ősz elején készült friss fotók jól mutatják, hogy a nyár után a helyzet siralmas: a tó vízszintje erősen lecsökkent, veszélybe került a horgászat, valamint a helyiek is aggodalommal figyelik az állapotot. Kiszáradás fenyegeti ugyanis a tavat.

aszály, kiszáradás, tatabányai Síkvölgyi-tó
A súlyos kiszáradás miatt a tatabányai Síkvölgyi-tó aggasztó látványt nyújt
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A kiszáradás és az aszály következményei a tó élővilágára

Az aszály nemcsak a vízszintet csökkentette, hanem a vízi élővilágra is komoly hatással van. A horgászok és a környék lakói elkeseredve látják, hogy a tó apadása az ősz elején is folytatódik, és a következő esőzésekig a helyzet továbbra is kritikus marad.

GALÉRIA: Kiszáradt a Síkvölgyi-tó? (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

De nem csak a vízi élővilág van veszélyben. A Vértes és a Gerecse tájain a korábban egységes, sötét fenyvesek sok helyen élettelen, vörös koronájú fáknak adják át helyüket. Ez a látvány nem csupán esztétikai probléma, hanem egy komoly, időzített ökológiai és biztonsági kockázatra hívja fel a figyelmet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu