Kiszáradás szélén Tatabánya gyönyörű tava, drámai képek láttak napvilágot

A nyár forrósága és az aszály miatt a Komárom-Esztergom megyei tavak, köztük a Síkvölgyi-tó, komoly veszélybe kerültek. Az ősz elején készült friss fotók jól mutatják, hogy a nyár után a helyzet siralmas: a tó vízszintje erősen lecsökkent, veszélybe került a horgászat, valamint a helyiek is aggodalommal figyelik az állapotot. Kiszáradás fenyegeti ugyanis a tavat.

A súlyos kiszáradás miatt a tatabányai Síkvölgyi-tó aggasztó látványt nyújt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kiszáradás és az aszály következményei a tó élővilágára

Az aszály nemcsak a vízszintet csökkentette, hanem a vízi élővilágra is komoly hatással van. A horgászok és a környék lakói elkeseredve látják, hogy a tó apadása az ősz elején is folytatódik, és a következő esőzésekig a helyzet továbbra is kritikus marad.