Ez minden szülőt érint, ennyi éves kortól mehet egyedül iskolába a gyerek

Az iskolakezdéssel a napi logisztika is meghatározza a család mindennapjait. Ennek egyik sarkalatos pontja a kiskorú gyerek iskolába és onnan való távozásának módja. Egyedül vagy szülővel menjen iskolába a gyerek? A gyerekvédelmi törvényt is megnéztük a témában.

A gyerekvédelmi törvényt és a rendőrséget is megkérdeztük, mikor mehet egyedül a kiskorú gyerek

Szülői szemmel: ekkor engedtem el a kiskorú gyerekeket

Van, aki autóval visz az akár nagyobb gyereket is suliba, de sokszor látni a buszmegállókban 7-8 éves, kisiskolásokat is egyedül. Van ennek objektív időpontja, vagy mindenki maga dönti el, mikor engedi a csemetét a nagyvilágba? Saját tapasztalatom a következő.

Gyerekünk közül kettő általános iskolás. Az első egyedüli időpontját egyrészt az egyéni érettségük, másrészt az élethelyzetünk is meghatározta: megszületett a kistesó, aki miatt az első hetekben nem tudtam minden reggel elkísérni a nagyokat a suliba. A 8 és 10 éves gyerekeink felkészítése a születés előtti hetekben kezdődött.

Persze, a közlekedési alapszabályokra kicsi koruk óta tanítottuk őket, illetve az iskolában a KRESZ-szakkör is van. Így úgy láttuk: meg lehet velük előre beszélni az útvonalat, az úttesten való átkelés szabályait és azt is, hogy ne álljanak szóba idegenekkel.

Okos eszköz hasznos az önállóságban

Ehhez még kaptak okos órát, így a sulin kívül elérhetőek voltak. Az aggódás persze így is bennünk volt. Az első időszak után a tömegközlekedés is képbe jött, amely újabb tanulnivalót hozott - másrészt egy bizalmat a gyerekek felé.

Az tény, hogy az okos eszközökkel sokkal könnyebb "nyomon követni" a gyereket és ha neki gondja van, a szülő is könnyebben ugrasztható. A láthatóság érdekében fényvisszaverő eszközöket helyeztünk az iskolatáskáikra. És emellé igyekeztünk tudatosítani bennük, hogy figyeljenek egymásra, suli után várják meg egymást