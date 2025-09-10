1 órája
Ez minden szülőt érint, ennyi éves kortól mehet egyedül iskolába a gyerek
Körbejártuk, mi alapján dönthetnek a szülők. A kiskorú gyerek egyedül közlekedése témában a gyerekvédelmi törvényt és a rendőrséget is megkérdeztük.
Az iskolakezdéssel a napi logisztika is meghatározza a család mindennapjait. Ennek egyik sarkalatos pontja a kiskorú gyerek iskolába és onnan való távozásának módja. Egyedül vagy szülővel menjen iskolába a gyerek? A gyerekvédelmi törvényt is megnéztük a témában.
Szülői szemmel: ekkor engedtem el a kiskorú gyerekeket
Van, aki autóval visz az akár nagyobb gyereket is suliba, de sokszor látni a buszmegállókban 7-8 éves, kisiskolásokat is egyedül. Van ennek objektív időpontja, vagy mindenki maga dönti el, mikor engedi a csemetét a nagyvilágba? Saját tapasztalatom a következő.
Gyerekünk közül kettő általános iskolás. Az első egyedüli időpontját egyrészt az egyéni érettségük, másrészt az élethelyzetünk is meghatározta: megszületett a kistesó, aki miatt az első hetekben nem tudtam minden reggel elkísérni a nagyokat a suliba. A 8 és 10 éves gyerekeink felkészítése a születés előtti hetekben kezdődött.
Persze, a közlekedési alapszabályokra kicsi koruk óta tanítottuk őket, illetve az iskolában a KRESZ-szakkör is van. Így úgy láttuk: meg lehet velük előre beszélni az útvonalat, az úttesten való átkelés szabályait és azt is, hogy ne álljanak szóba idegenekkel.
Okos eszköz hasznos az önállóságban
Ehhez még kaptak okos órát, így a sulin kívül elérhetőek voltak. Az aggódás persze így is bennünk volt. Az első időszak után a tömegközlekedés is képbe jött, amely újabb tanulnivalót hozott - másrészt egy bizalmat a gyerekek felé.
Az tény, hogy az okos eszközökkel sokkal könnyebb "nyomon követni" a gyereket és ha neki gondja van, a szülő is könnyebben ugrasztható. A láthatóság érdekében fényvisszaverő eszközöket helyeztünk az iskolatáskáikra. És emellé igyekeztünk tudatosítani bennük, hogy figyeljenek egymásra, suli után várják meg egymást
Láthatóság és szabályismeret
A közlekedési szabályok ismerete az egyik fontos lépés az önálló közlekedés elé. Ennek érdekben például vannak óvodák, amelyek játékosan tanítják ezt a kicsiknek, iskolákban pedig KRESZ-szakköröket tartanak. Ez különösen a biciklivel, rollerrel közlekedő ifjúságnak fontos, akiknek jó tudni, hogy például a zebrán csak tolva mehetnek át a járművel.
A közlekedési szabályokon túl a láthatóság tudatosítása is fontos, amelynek érdekében a rendőrség Látni és látszani kampánya hívja fel a figyelmet. A programban például láthatósági mellényt, karkötőt osztanak a városokban, iskolákban.
Óriásit hibáznak a rollerezők, ezen a ponton azonnal le kell szállniuk
A rendőrség is megszólalt a témában
A kérdéssel először a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kerestük meg. Érdeklődtünk, van-e konkrét passzus erre vonatkozóan. Azt is megkérdeztük, hogy a gyerek hány éves kortól maradhat-e otthon egyedül.
Válaszukban leszögezték: erre vonatkozóan nincs külön törvény vagy rendelet, így ez nem is rendőrségi hatáskörbe tartozik. A gyerek egyedül közlekedése a gyerek iránt felelős szülő, nevelő felelőssége és döntése.
Ezt mondja a törvény a szülői felelősségről
A polgári törvénykönyv szerint A 18 év alattiak – gyermek- és fiatalkorúak – a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök értelmében alapvetően szülői felügyelet alatt állnak. A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, ha kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Van tehát korhatár?
A gyermekvédelmi törvény nem részletezi a kiskorú egyedüli közlekedését, azonban megfogalmazza a gyerek kötelezettségeit és jogait. Előbbi szerint a gyerek köteles együttműködni a szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával.
A törvény értelmében a szülő köteles és jogosult arra, hogy kiskorú gyermekét családban gondozza, felelősen nevelje. Ebbe beletartozik az is, hogy a kiskorú gyermek szülője gyermeke emberi méltóságát tiszteletben tartani, gyermekével együttműködni. A szülő köteles egyeztetni és tájékoztatni a gyerekkel és gyereket a korának és fejlettségének megfelelően az őt érintő kérdésekben, mindezt úgy, hogy a gyerek jogainak gyakorlásában is segítse őt.
A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni, gyermeke felügyeletéről külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni, amikor a gyermek éjszaka közterületen, szórakozóhelyen tartózkodik.
Ebből az következik, hogy a gyerek egyedüli közlekedésére, közterületen való tartózkodására nincs korhatár megszabva. Emellett ha a gyerekkel valami történik, esetleg maga a gyerek követ el szabálytalanságot, úgy a szülő vonható felelősségre. Innentől a szülő joga meghatározni az egyedüli közlekedés kezdetét, attól függően, hogy a gyerek mikor érik meg erre.