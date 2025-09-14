2 órája
Milliók a bűzért: sok kisbérinek fizetnie kell a sertéstelep miatt
Fordulatot vetta kisbéri bűz ügye, méghozzá nem akármilyen módon. Újabb fejezetéhez érkezett a bűz miatt évek óta húzódó peres ügy, amely komoly vitákat vált ki a helyiek között. A középpontban most is a kisbéri sertéstelep áll, amelynek működése hosszú ideje megosztja a közösséget.
Sok lúd disznót győz. Ez most nem csak egy sima közmondás a kisbérieknek. Ugyanis tényleg azért fogott össze mintegy négy éve a helyiek egy csoportja, hogy legyőzzék a település határában lévő "disznókat". A kisbéri sertéstelep ügye már régóta mérgezi a helyiek életét. A kormányhivatal már évek óta hadakozik a céggel a várost elárasztó bűz miatt. A helyiek pedig magánperben próbálták lépésre kényszeríteni a tulajdonost.
Mint arról korábban beszámoltunk, a per a közelmúltban ért véget és nem mindenki őrült neki. Ugyanis a 120 résztvevő felének ítélt csak sérelemdíjat a bíróság, a többieknek viszont százezreket kell fizetnie. A város az ügy tisztázására közmeghallgatást tartott, ahol a felperesek ügyvédjével közösen próbálták tisztázni a helyzetet.
Százmilliós ítélet a kisbéri sertéstelepnek
A bíróság közel 200 millió forintot ítélt meg a telep környékén élők egy részének. Pontosabban azoknak, akik az ólaktól 1,2 kilométere laknak. A többieknek azonban fizetniük kell, nem is keveset: fejenként 300 ezer forintos a perköltséget. Sokan közülük nyugdíjasok, akik számára a havi 20-25 ezer forintos törlesztés óriási megterhelést jelent.
Hamarosan megszűnhet az orrfacsaró bűz KisbérenEgy sertéstelep az oka a településen tapasztalható bűznek, amelynek ügyében eljárást indított a megyei kormányhivatal illetékes főosztálya.
Sinkovicz Zoltán polgármester a Kemma.hu-nak elmondta: a város és a lakók számára nem a pénz a cél, hanem az, hogy megszűnjön a bűz.
– Most jogerős ítéletről beszélünk, de mindkét fél felülvizsgálatot kért. A gazdaság a kártérítés elengedéséért, mi pedig azért, hogy a döntést kiterjesszék azokra is, akiket eddig kizártak – hangsúlyozta a polgármester.
„Régen sosem bűzlött így”
Hófer Jenő, a 73 éves kisbéri férfi a Batthyány téren él, közel két kilométerre a teleptől, mégis szenved a szagoktól. A Kemma.hu-nak elmondta, hogy
- korábban is működött ott sertéstelep, de az sosem bűzlött így
- azóta szenvednek a szagtól, mióta újra megnyitották az üzemet.
- hosszú évek óta horgászik a sertéstelephez közeli tavon, ahonnan már többször a haza kellett mennie annyira elviselhetetlen volt a szag
- de a városközpontban lévő lakásán sem tud szellőztetni.
– Két kilométerre lakunk a sertésteleptől. Ezt nem én mértem le, a bírósági ítéletből tudom. Így nekünk már fizetni kell. Azonban én erről csak akkor értesültem, amikor a NAV küldte a felszólítást a tartozásról. Most részletfizetést kértem, de még nem kaptam rá választ –
– A harmadik emeleti lakásomba is beárad a bűz, sokszor elviselhetetlen. Régen is működött itt sertéstelep, de sosem volt ekkora szag. Nem pénzt akartunk, hanem nyugodt levegőt. Sok lúd disznót győz – ha összefogunk, előbb-utóbb lesz eredménye – mondta a Kemma.hu-nak a nyugdíjas, aki arra számított, hogy a nyertesekkel megosztják a költségeket.
Fejenként 3 millió forint: hatalmas sérelem díj a kisbéri bűz miatt
– Korábban arról volt szó, hogy a per nyerteseinek a sérelemdíjából fedezik a mi költségeinket. Azonban most azt mondta az ügyvéd, hogy kezdjük el fizetni a részleteket, hogy ne kapjunk rá kamatokat. Majd ha benyújtják a fellebbezést akkor lehet szünetelteni a fizetést – magyarázta a helyzetet a nyugdíjas.
Nem adják fel
A városvezetés és a lakók azonban kitartanak. Sinkovicz Zoltán polgármester szerint a felülvizsgálati kérelem új esélyt adhat arra, hogy a bíróság szélesebb körben is elismerje a lakók jogos igényét. A folytatás azonban nem ígérkezik könnyűnek.
– A gazdaság egyre kevésbé mutat együttműködést, miközben a perben érintett közösséget is próbára teszi a helyzet. Pozitívum ugyanakkor, hogy ennyi ember közösen kiállt egy ügy mellett, és sikerült összefogniuk – hangsúlyozta a város vezetője, aki szerint a mostani döntés azonban kissé megosztotta a társaságot.
– Vannak, akik a nyertes oldalon állnak, és úgy érzik, ha megkapják a pénzt, számukra lezárult a küzdelem. Ők belefáradtak az évek óta tartó folyamatba, és ki akarnának szállni. A többiek célja viszont az, hogy őket is a közösségben tartsák, és együtt folytassák a jogi harcot a bűz megszüntetéséért – fogalmazott a polgármester.
A felülvizsgálat akár évekig is húzódhat, de a lakók elszántak. Addig is sok kisbéri család kénytelen együtt élni a mindent beborító szaggal – és a bírósági költségek nyomasztó terhével.