Milliók a bűzért: sok kisbérinek fizetnie kell a sertéstelep miatt

Sok lúd disznót győz. Ez most nem csak egy sima közmondás a kisbérieknek. Ugyanis tényleg azért fogott össze mintegy négy éve a helyiek egy csoportja, hogy legyőzzék a település határában lévő "disznókat". A kisbéri sertéstelep ügye már régóta mérgezi a helyiek életét. A kormányhivatal már évek óta hadakozik a céggel a várost elárasztó bűz miatt. A helyiek pedig magánperben próbálták lépésre kényszeríteni a tulajdonost.

A kisbéri sertéstelep áll, amelynek működése hosszú ideje megosztja a közösséget. A bűz az egész városban elviselhetetlen

Forrás: Google maps

Mint arról korábban beszámoltunk, a per a közelmúltban ért véget és nem mindenki őrült neki. Ugyanis a 120 résztvevő felének ítélt csak sérelemdíjat a bíróság, a többieknek viszont százezreket kell fizetnie. A város az ügy tisztázására közmeghallgatást tartott, ahol a felperesek ügyvédjével közösen próbálták tisztázni a helyzetet.

Százmilliós ítélet a kisbéri sertéstelepnek

A bíróság közel 200 millió forintot ítélt meg a telep környékén élők egy részének. Pontosabban azoknak, akik az ólaktól 1,2 kilométere laknak. A többieknek azonban fizetniük kell, nem is keveset: fejenként 300 ezer forintos a perköltséget. Sokan közülük nyugdíjasok, akik számára a havi 20-25 ezer forintos törlesztés óriási megterhelést jelent.