szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet

3 órája

Milliók a bűzért: sok kisbérinek fizetnie kell a sertéstelep miatt

Címkék#nav#városban#kisbéri sertéstelep#pénz#polgármester#bűz#bíróság#ítélet

Fordulatot vetta kisbéri bűz ügye, méghozzá nem akármilyen módon. Újabb fejezetéhez érkezett a bűz miatt évek óta húzódó peres ügy, amely komoly vitákat vált ki a helyiek között. A középpontban most is a kisbéri sertéstelep áll, amelynek működése hosszú ideje megosztja a közösséget.

Goletz-DeáK Viktória

Sok lúd disznót győz. Ez most nem csak egy sima közmondás a kisbérieknek. Ugyanis tényleg azért fogott össze mintegy négy éve a helyiek egy csoportja, hogy legyőzzék a település határában lévő "disznókat". A kisbéri sertéstelep ügye már régóta mérgezi a helyiek életét. A kormányhivatal már évek óta hadakozik a céggel a várost elárasztó bűz miatt. A helyiek pedig magánperben próbálták lépésre kényszeríteni a tulajdonost. 

A kisbéri sertéstelep áll, amelynek működése hosszú ideje megosztja a közösséget. A bűz az egész városban elviselhetetlen
A kisbéri sertéstelep áll, amelynek működése hosszú ideje megosztja a közösséget. A bűz az egész városban elviselhetetlen 
Forrás: Google maps

Mint arról korábban beszámoltunk, a per a közelmúltban ért véget és nem mindenki őrült neki. Ugyanis a 120 résztvevő felének ítélt csak sérelemdíjat a bíróság, a többieknek viszont százezreket kell fizetnie. A város az ügy tisztázására közmeghallgatást tartott, ahol a felperesek ügyvédjével közösen próbálták tisztázni a helyzetet. 

Százmilliós ítélet a kisbéri sertéstelepnek

A bíróság közel 200 millió forintot ítélt meg a telep környékén élők egy részének. Pontosabban azoknak, akik az ólaktól 1,2 kilométere laknak. A többieknek azonban fizetniük kell, nem is keveset: fejenként 300 ezer forintos a perköltséget. Sokan közülük nyugdíjasok, akik számára a havi 20-25 ezer forintos törlesztés óriási megterhelést jelent.

Sinkovicz Zoltán polgármester a Kemma.hu-nak elmondta: a város és a lakók számára nem a pénz a cél, hanem az, hogy megszűnjön a bűz.
– Most jogerős ítéletről beszélünk, de mindkét fél felülvizsgálatot kért. A gazdaság a kártérítés elengedéséért, mi pedig azért, hogy a döntést kiterjesszék azokra is, akiket eddig kizártak – hangsúlyozta a polgármester.

„Régen sosem bűzlött így”

Hófer Jenő, a 73 éves kisbéri férfi a Batthyány téren él, közel két kilométerre a teleptől, mégis szenved a szagoktól. A Kemma.hu-nak elmondta, hogy 

  • korábban is működött ott sertéstelep, de az sosem bűzlött így
  • azóta szenvednek a szagtól, mióta újra megnyitották az üzemet. 
  • hosszú évek óta horgászik a sertéstelephez közeli tavon, ahonnan már többször a haza kellett mennie annyira elviselhetetlen volt a szag
  • de a városközpontban lévő lakásán sem tud szellőztetni. 

– Két kilométerre lakunk a sertésteleptől. Ezt nem én mértem le, a bírósági ítéletből tudom. Így nekünk már fizetni kell. Azonban én erről csak akkor értesültem, amikor a NAV küldte a felszólítást a tartozásról. Most részletfizetést kértem, de még nem kaptam rá választ – 
– A harmadik emeleti lakásomba is beárad a bűz, sokszor elviselhetetlen. Régen is működött itt sertéstelep, de sosem volt ekkora szag. Nem pénzt akartunk, hanem nyugodt levegőt. Sok lúd disznót győz – ha összefogunk, előbb-utóbb lesz eredménye – mondta a Kemma.hu-nak a nyugdíjas, aki arra számított, hogy a nyertesekkel megosztják a költségeket. 

– Korábban arról volt szó, hogy a per nyerteseinek a sérelemdíjából fedezik a mi költségeinket. Azonban most azt mondta az ügyvéd, hogy kezdjük el fizetni a részleteket, hogy ne kapjunk rá kamatokat. Majd ha benyújtják a fellebbezést akkor lehet szünetelteni a fizetést – magyarázta a helyzetet a nyugdíjas.

Nem adják fel

A városvezetés és a lakók azonban kitartanak. Sinkovicz Zoltán polgármester szerint a felülvizsgálati kérelem új esélyt adhat arra, hogy a bíróság szélesebb körben is elismerje a lakók jogos igényét. A folytatás azonban nem ígérkezik könnyűnek.
– A gazdaság egyre kevésbé mutat együttműködést, miközben a perben érintett közösséget is próbára teszi a helyzet. Pozitívum ugyanakkor, hogy ennyi ember közösen kiállt egy ügy mellett, és sikerült összefogniuk – hangsúlyozta a város vezetője, aki szerint a mostani döntés azonban kissé megosztotta a társaságot.

– Vannak, akik a nyertes oldalon állnak, és úgy érzik, ha megkapják a pénzt, számukra lezárult a küzdelem. Ők belefáradtak az évek óta tartó folyamatba, és ki akarnának szállni. A többiek célja viszont az, hogy őket is a közösségben tartsák, és együtt folytassák a jogi harcot a bűz megszüntetéséért – fogalmazott a polgármester. 

A felülvizsgálat akár évekig is húzódhat, de a lakók elszántak. Addig is sok kisbéri család kénytelen együtt élni a mindent beborító szaggal – és a bírósági költségek nyomasztó terhével.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu