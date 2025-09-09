szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntött a bíróság

1 órája

Fejenként 3 millió forint: hatalmas sérelem díj a kisbéri bűz miatt

Címkék#kisbéri sertéstelep#ítéletnek kisbér#gazdaság#forint#pénz#sérelemdíj#polgármester#bűz#közmeghallgatás

Közel 200 millió forintos sérelemdíjat ítélt meg a bíróság több tucat lakosnak a településre beáramló bűz miatt, azonban nem mindenki örül az ítéletnek. A kisbéri sertéstelep ügye évek óta húzódik, most újabb fordulat következett.

Goletz-DeáK Viktória

Közel kétszázmillió forintot kell kifizetnie a kisbéri sertéstelepnek a bűz miatt a helyieknek – egy friss bírósági döntés értelmében. Azonban nem mindenki örülhet. Sinkovicz Zoltán polgármester a Kemma.hu-nak elmondta: a bíróság furcsa ítéletet hozott, így van aki igencsak pórul járt.

kisbéri sertéstelep
A kisbéri sertéstelepnek az ítélet szerint fejenként három millió forintot kell fizetnie, azonban nem mindenki örül az ítéletnek 
Forrás: beküldött
  • Összesen 120 kisbéri lakos indított évekkel ezelőtt pert a sertésteleppel szemben az elviselhetetlen bűz miatt, miután éveken keresztül hiába próbálták megoldani a helyzetet.
  • Az érintettek fejenként hárommillió forintos sérelemdíjat követeltek. 
  • Ebben az ügyben született a közelmúltban döntés, az önkormányzat pedig közmeghallgatást hívott össze szeptember 10-re, hogy segítsenek tisztázni a helyzetet. Ugyanis többükhöz nem is jutott el a bíróság ítéletének a híre. 

Ítélet a kisbéri sertéstelep ügyében

– Nem mondhatom, hogy szívesen számolok be a helyzetről, de az igazság az, hogy megszületett a bírósági ítélet – kezdte a polgármester. – A hosszú jogi procedúra után a bíróság úgy döntött, hogy azok a lakosok, akik egy bizonyos távolságon belül laknak a teleptől, megkapják az összeget. A többiek viszont nemcsak hogy nem kapják meg, hanem fejenként háromszázezer forint perköltséget kell, hogy fizessenek. 

A döntés komoly visszhangot váltott ki a városban, hiszen a vesztesek között sok a nyugdíjas és olyan, aki nem engedheti meg magának a pluszterhet. Többen pedig nem is értesültek még arról, hogy komoly pénzeket kell kifizetniük. 
– Az ítélet után rögtön elindult a büntetőkamat is, a NAV már behajtja a költségeket. Ezért hívtuk össze a közmeghallgatást, és elhívtuk az ügyvédet is, hogy mindenki pontos tájékoztatást kapjon a lehetőségeiről. Most annyit lehet tenni, hogy részletfizetési kérelmet nyújtanak be, így legalább a kamat nem nő tovább – részletezte a polgármester.

Sokan bukták a pert

Az önkormányzat kezdettől fogva támogatta a perben résztvevőket.
– Annak idején mindenki tízezer forintot fizetett be az ügyvédnek, és azt ígérték nekik, hogy más kötelezettségük nem lesz. Mi beavatkozóként álltunk a per mellé, és minden felperes után megdupláztuk az összeget, így összesen több mint 1,2 millió forinttal segítettük az ügyet – tette hozzá Sinkovicz Zoltán.

A bíróság döntése alapján a gazdaságnak összesen mintegy hatvan személynek közel 200 millió forint sérelemdíjat kellene kifizetnie a perköltséggel együtt. A polgármester szerint ez is azt mutatja, hogy a probléma valós.
– Ez az ítélet alátámasztja, amit évek óta mondunk: a bűz olyan mértékű, hogy az életminőséget jelentősen rontja. Ugyanakkor a döntés furcsa, hiszen egy bizonyos határon belül jár a sérelemdíj, azon kívül viszont nem – mondta.

Pénzzel fogták be az orrukat

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy miközben a lakosok egy része pénzhez jutna, sokan úgy érzik, ezzel véget ért a küzdelem, és „ha megkapták a milliókat, nem érdekli őket a bűz”. 
– Mi azt szerettük volna, hogy minél többen maradjanak a perben, hiszen a cél nem a pénz volt, hanem a probléma megszüntetése – hangsúlyozta a polgármester.
A bírósági ítélet még nem jogerős, a gazdaság várhatóan fellebbezni fog, de a vesztes lakosoknak már most fizetniük kell a perköltséget.

– Ez sokkoló lesz sokaknak, főleg, akik nem is tudtak róla, hogy elindult a végrehajtás. A közmeghallgatás célja, hogy mindenkinek elmondjuk: van lehetőség fellebbezni és részletfizetést kérni, de ehhez időben kell lépni – mondta Sinkovicz Zoltán.
A polgármester azt is elárulta, hogy az ügyvédi iroda szerint akár egy évig is elhúzódhat, mire végleges ítélet születik, addig azonban a veszteseknek mindenképp rendezniük kell a perköltséget.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu