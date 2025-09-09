1 órája
Fejenként 3 millió forint: hatalmas sérelem díj a kisbéri bűz miatt
Közel 200 millió forintos sérelemdíjat ítélt meg a bíróság több tucat lakosnak a településre beáramló bűz miatt, azonban nem mindenki örül az ítéletnek. A kisbéri sertéstelep ügye évek óta húzódik, most újabb fordulat következett.
Közel kétszázmillió forintot kell kifizetnie a kisbéri sertéstelepnek a bűz miatt a helyieknek – egy friss bírósági döntés értelmében. Azonban nem mindenki örülhet. Sinkovicz Zoltán polgármester a Kemma.hu-nak elmondta: a bíróság furcsa ítéletet hozott, így van aki igencsak pórul járt.
- Összesen 120 kisbéri lakos indított évekkel ezelőtt pert a sertésteleppel szemben az elviselhetetlen bűz miatt, miután éveken keresztül hiába próbálták megoldani a helyzetet.
- Az érintettek fejenként hárommillió forintos sérelemdíjat követeltek.
- Ebben az ügyben született a közelmúltban döntés, az önkormányzat pedig közmeghallgatást hívott össze szeptember 10-re, hogy segítsenek tisztázni a helyzetet. Ugyanis többükhöz nem is jutott el a bíróság ítéletének a híre.
Ítélet a kisbéri sertéstelep ügyében
– Nem mondhatom, hogy szívesen számolok be a helyzetről, de az igazság az, hogy megszületett a bírósági ítélet – kezdte a polgármester. – A hosszú jogi procedúra után a bíróság úgy döntött, hogy azok a lakosok, akik egy bizonyos távolságon belül laknak a teleptől, megkapják az összeget. A többiek viszont nemcsak hogy nem kapják meg, hanem fejenként háromszázezer forint perköltséget kell, hogy fizessenek.
A döntés komoly visszhangot váltott ki a városban, hiszen a vesztesek között sok a nyugdíjas és olyan, aki nem engedheti meg magának a pluszterhet. Többen pedig nem is értesültek még arról, hogy komoly pénzeket kell kifizetniük.
– Az ítélet után rögtön elindult a büntetőkamat is, a NAV már behajtja a költségeket. Ezért hívtuk össze a közmeghallgatást, és elhívtuk az ügyvédet is, hogy mindenki pontos tájékoztatást kapjon a lehetőségeiről. Most annyit lehet tenni, hogy részletfizetési kérelmet nyújtanak be, így legalább a kamat nem nő tovább – részletezte a polgármester.
Sokan bukták a pert
Az önkormányzat kezdettől fogva támogatta a perben résztvevőket.
– Annak idején mindenki tízezer forintot fizetett be az ügyvédnek, és azt ígérték nekik, hogy más kötelezettségük nem lesz. Mi beavatkozóként álltunk a per mellé, és minden felperes után megdupláztuk az összeget, így összesen több mint 1,2 millió forinttal segítettük az ügyet – tette hozzá Sinkovicz Zoltán.
A bíróság döntése alapján a gazdaságnak összesen mintegy hatvan személynek közel 200 millió forint sérelemdíjat kellene kifizetnie a perköltséggel együtt. A polgármester szerint ez is azt mutatja, hogy a probléma valós.
– Ez az ítélet alátámasztja, amit évek óta mondunk: a bűz olyan mértékű, hogy az életminőséget jelentősen rontja. Ugyanakkor a döntés furcsa, hiszen egy bizonyos határon belül jár a sérelemdíj, azon kívül viszont nem – mondta.
Pénzzel fogták be az orrukat
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy miközben a lakosok egy része pénzhez jutna, sokan úgy érzik, ezzel véget ért a küzdelem, és „ha megkapták a milliókat, nem érdekli őket a bűz”.
– Mi azt szerettük volna, hogy minél többen maradjanak a perben, hiszen a cél nem a pénz volt, hanem a probléma megszüntetése – hangsúlyozta a polgármester.
A bírósági ítélet még nem jogerős, a gazdaság várhatóan fellebbezni fog, de a vesztes lakosoknak már most fizetniük kell a perköltséget.
– Ez sokkoló lesz sokaknak, főleg, akik nem is tudtak róla, hogy elindult a végrehajtás. A közmeghallgatás célja, hogy mindenkinek elmondjuk: van lehetőség fellebbezni és részletfizetést kérni, de ehhez időben kell lépni – mondta Sinkovicz Zoltán.
A polgármester azt is elárulta, hogy az ügyvédi iroda szerint akár egy évig is elhúzódhat, mire végleges ítélet születik, addig azonban a veszteseknek mindenképp rendezniük kell a perköltséget.