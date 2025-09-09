Fejenként 3 millió forint: hatalmas sérelem díj a kisbéri bűz miatt

A bíróság döntése alapján a gazdaságnak összesen mintegy hatvan személynek közel 200 millió forint sérelemdíjat kellene kifizetnie a perköltséggel együtt. A polgármester szerint ez is azt mutatja, hogy a probléma valós.

– Ez az ítélet alátámasztja, amit évek óta mondunk: a bűz olyan mértékű, hogy az életminőséget jelentősen rontja. Ugyanakkor a döntés furcsa, hiszen egy bizonyos határon belül jár a sérelemdíj, azon kívül viszont nem – mondta.

Pénzzel fogták be az orrukat

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy miközben a lakosok egy része pénzhez jutna, sokan úgy érzik, ezzel véget ért a küzdelem, és „ha megkapták a milliókat, nem érdekli őket a bűz”.

– Mi azt szerettük volna, hogy minél többen maradjanak a perben, hiszen a cél nem a pénz volt, hanem a probléma megszüntetése – hangsúlyozta a polgármester.

A bírósági ítélet még nem jogerős, a gazdaság várhatóan fellebbezni fog, de a vesztes lakosoknak már most fizetniük kell a perköltséget.

– Ez sokkoló lesz sokaknak, főleg, akik nem is tudtak róla, hogy elindult a végrehajtás. A közmeghallgatás célja, hogy mindenkinek elmondjuk: van lehetőség fellebbezni és részletfizetést kérni, de ehhez időben kell lépni – mondta Sinkovicz Zoltán.

A polgármester azt is elárulta, hogy az ügyvédi iroda szerint akár egy évig is elhúzódhat, mire végleges ítélet születik, addig azonban a veszteseknek mindenképp rendezniük kell a perköltséget.