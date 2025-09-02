„Ma már a házi kacsa luxus” – 38 éve árulja a baromfit a kisbéri vásárban Károly

A kisbéri állatvásár forgatagában különleges illatok és hangok keverednek: a szalonnás lángos illata, a baromfik csipogása. Az egyik kisbusz árnyékában ládák és ketrecek között áll Zodoma Károly. Felpéc Halipusztáról jár ide – immár 38 éve.

Zodoma Károly szerint a kisbéri állatvásár ma már csupán árnyéka egykori önmagának. Azonban még mindig Dunántúl legnagyobb állatvására

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– Én itt nőttem fel, ez az életem része. Harmincnyolc éve ugyanúgy itt vagyok, esőben, hóban, kánikulában. Régen sokkal nagyobb volt a vásár, most meg… hát, nagyon le van ülve a piac. A kínálat se nagy, de a kereslet még kisebb – kezdi, miközben egy ketrecben mocorgó tojócsirkéket igazít.

Kisbéri állatvásár, igazi hungarikum

Károly szerint a baromfitartás világa szinte eltűnt a falvakból.

– Teljesen fogynak el a vevők, évről évre zsugorodik a piac. Az idősebbek meghalnak, a fiatalabbak meg nem csinálják. A kerteket beépítik, az ólakat lebontják és autóbeálló, vagy szaletli kerül a helyére– mondja nevetve, de inkább keserűen. Károly szerint a kacsa például ma már szinte luxuscikk.

– Én szerintem a kacsa vétel a századrészére csökkent a harminc évvel ezelőttihez képest. Ma már csak a megszállottak veszik meg, akik szeretik a házi ízeket. A fiatalok el se jönnek ide, nem érdekli őket.