„Ma már a házi kacsa luxus” – 38 éve árulja a baromfit a kisbéri vásárban Károly
Egyre kevesebb a gazda és a vásárló az árusok szerint. A kisbéri állatvásár már nem a régi. Zodoma Károly mégis kitart, mert szerinte, amit csinál, az hungarikum, és amíg lesz egy vevő is, ő jönni fog.
A kisbéri állatvásár forgatagában különleges illatok és hangok keverednek: a szalonnás lángos illata, a baromfik csipogása. Az egyik kisbusz árnyékában ládák és ketrecek között áll Zodoma Károly. Felpéc Halipusztáról jár ide – immár 38 éve.
– Én itt nőttem fel, ez az életem része. Harmincnyolc éve ugyanúgy itt vagyok, esőben, hóban, kánikulában. Régen sokkal nagyobb volt a vásár, most meg… hát, nagyon le van ülve a piac. A kínálat se nagy, de a kereslet még kisebb – kezdi, miközben egy ketrecben mocorgó tojócsirkéket igazít.
Kisbéri állatvásár, igazi hungarikum
Károly szerint a baromfitartás világa szinte eltűnt a falvakból.
– Teljesen fogynak el a vevők, évről évre zsugorodik a piac. Az idősebbek meghalnak, a fiatalabbak meg nem csinálják. A kerteket beépítik, az ólakat lebontják és autóbeálló, vagy szaletli kerül a helyére– mondja nevetve, de inkább keserűen. Károly szerint a kacsa például ma már szinte luxuscikk.
– Én szerintem a kacsa vétel a századrészére csökkent a harminc évvel ezelőttihez képest. Ma már csak a megszállottak veszik meg, akik szeretik a házi ízeket. A fiatalok el se jönnek ide, nem érdekli őket.
A tojótyúk és a tojás még tartja magát, de már nem sokáig – véli az árus.
– A tyúkot még megveszik, mert kell a tojás. De kacsa? Fel kell nevelni, pucolni, betenni a hűtőbe. Ezzel ma már nem akar foglalkozni senki. A nagyüzem győzött. Ma már a házi kacsa luxus – mondja keserűen az őstermelő, aki azonban még ennek ellenére is töretlenül kimegy minden csütörtökön a kisbéri állatvásárra. Azt is elárulta, hogy miért.
Minőség és megbízhatóság
– Azért, mert van, aki figyel a minőségre. Tudja, mit eszik. Itt legalább tudja, honnan van az a kacsa. Nem úgy, mint amikor megveszi az áruházban a kétezer forintos, ki tudja honnan hozott csirkét. Én például a hatodik hetében lévő pecsenyekacsát 2500 forintért adom. De ez szinte önköltségi ár – mutatja a gyönyörű, hófehér kacsákat.
Károly felidézi, hogy régen Halipusztáról heten-nyolcan jártak vele együtt piacra az árujukkal. Mára egyedül maradt. Bár a vevő egyre kevesebb még bízik abban, hogy újra erőre kaphat a kisbéri piac, ami még mindig Dunántúl legnagyobb állatvására.
– Ez hungarikum, amit mi csinálunk. Sehol a környező országokban nem láttam ilyen lehetőséget. Jó minőségű állatokat adunk el, tisztességesen. Kár lenne hagyni, hogy ez kihaljon. Ösztönözni kellene az embereket, hogy újra termeljenek, tartsanak otthon állatot, vagy legalább vásároljanak tőlünk.
Ahogy beszélgetünk, egy vásárló odalép, és két tyúkot kér. Károly mosolyogva átadja a tojókat, majd felém fordul:
– Látja, ezért járok még mindig. Ez ad erőt. Amíg van, aki megköszöni, addig én itt leszek.