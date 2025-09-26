Mogács Dániel is fellép ősszel Kisbéren - mutatjuk a programajánlót

Szeptember végétől november végéig színes programokkal várja a közönséget a Wass Albert Művelődési Központ Kisbéren. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz kapcsolódva versdélutánnal indul a szezon, majd másnap Békási Imre Ezer lépés Kisbér történelmében című filmjét láthatják az érdeklődők.

Mogács Dániel önálló stand-up estje Kisbéren

Forrás: Mogács Dániel/Facebook

Őszi programkavalkád Kisbéren

Októberben sem lesz hiány a kulturális csemegékből: Oszvald Marika és Peller Károly zenés estje, a gyerekszínházi előadás.

A humor kedvelőinek is érdemes beírni a naptárba a dátumot: október 10-én Mogács Dániel lép színpadra a WAMK-ban, aki garantáltan könnyekig nevetett majd mindenkit a jól ismert, egyedi stílusával.

Az ősz második felében is tartogat érdekességeket a művelődési központ: egészségnap, Sissi-karácsony előadás, valamint könyves teadélután zárja a sort, ahol Szécsi Noémi lesz a vendég, aki Jókairól és a nőkről tart előadást.

A WAMK őszi programlistája

Forrás: kisber.hu

A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak – az irodalomtól a színházon át a könnyedebb szórakoztató estekig bárki megtalálhatja a kedvére valót.