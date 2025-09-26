1 órája
Mogács Dániel is fellép ősszel Kisbéren - mutatjuk a programajánlót
Izgalmas érdekességekkel várja látogatóit Kisbér. A Wass Albert Művelődési Központ (WAMK), őszi programlistáján olyan hírességek is szerepelnek, mint Mogács Dániel humorista, de bemutatják Békási Imre "Ezer lépés Kisbér történelmében" című helytörténeti dokumentumfilmjét is.
Szeptember végétől november végéig színes programokkal várja a közönséget a Wass Albert Művelődési Központ Kisbéren. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz kapcsolódva versdélutánnal indul a szezon, majd másnap Békási Imre Ezer lépés Kisbér történelmében című filmjét láthatják az érdeklődők.
Őszi programkavalkád Kisbéren
Szeptember végétől november végéig színes programokkal várja a közönséget a WAMK Kisbéren. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz kapcsolódva versdélutánnal indul a szezon, majd másnap Békási Imre "Ezer lépés Kisbér történelmében" című filmjét láthatják az érdeklődők.
Októberben sem lesz hiány a kulturális csemegékből: Oszvald Marika és Peller Károly zenés estje, a gyerekszínházi előadás.
A humor kedvelőinek is érdemes beírni a naptárba a dátumot: október 10-én Mogács Dániel lép színpadra a WAMK-ban, aki garantáltan könnyekig nevetett majd mindenkit a jól ismert, egyedi stílusával.
Az ősz második felében is tartogat érdekességeket a művelődési központ: egészségnap, Sissi-karácsony előadás, valamint könyves teadélután zárja a sort, ahol Szécsi Noémi lesz a vendég, aki Jókairól és a nőkről tart előadást.
A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak – az irodalomtól a színházon át a könnyedebb szórakoztató estekig bárki megtalálhatja a kedvére valót.