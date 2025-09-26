szeptember 26., péntek

Stand-up est

1 órája

Mogács Dániel is fellép ősszel Kisbéren - mutatjuk a programajánlót

Címkék#WAMK#Mogács Dániel#programlista#kisbér

Izgalmas érdekességekkel várja látogatóit Kisbér. A Wass Albert Művelődési Központ (WAMK), őszi programlistáján olyan hírességek is szerepelnek, mint Mogács Dániel humorista, de bemutatják Békási Imre "Ezer lépés Kisbér történelmében" című helytörténeti dokumentumfilmjét is.

Petrovics Milán

Szeptember végétől november végéig színes programokkal várja a közönséget a Wass Albert Művelődési Központ Kisbéren. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz kapcsolódva versdélutánnal indul a szezon, majd másnap Békási Imre Ezer lépés Kisbér történelmében című filmjét láthatják az érdeklődők.

kisbér
Mogács Dániel önálló stand-up estje Kisbéren
Forrás: Mogács Dániel/Facebook

Őszi programkavalkád Kisbéren

Októberben sem lesz hiány a kulturális csemegékből: Oszvald Marika és Peller Károly zenés estje, a gyerekszínházi előadás.
Októberben sem lesz hiány a kulturális csemegékből: Oszvald Marika és Peller Károly zenés estje, a gyerekszínházi előadás.

A humor kedvelőinek is érdemes beírni a naptárba a dátumot: október 10-én Mogács Dániel lép színpadra a WAMK-ban, aki garantáltan könnyekig nevetett majd mindenkit a jól ismert, egyedi stílusával.

Az ősz második felében is tartogat érdekességeket a művelődési központ: egészségnap, Sissi-karácsony előadás, valamint könyves teadélután zárja a sort, ahol Szécsi Noémi lesz a vendég, aki Jókairól és a nőkről tart előadást.

A WAMK őszi programlistája 
Forrás: kisber.hu

A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak – az irodalomtól a színházon át a könnyedebb szórakoztató estekig bárki megtalálhatja a kedvére valót.

 

