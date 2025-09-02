Kisbér településnevének titka - dombok és legendák nyomában

A várost először 1277-ben említik „Bér” néven. A „bér” régi magyar szó, amely ’dombot, magaslatot’ jelentett. Nem csoda, hogy így hívták a környék falut, hiszen a tájat dombos vidék jellemzi. A „kis” előtag később került a név elé. Több hasonló nevű település létezett, ezért kellett megkülönböztetni egymástól – így lett a mai Kisbér.



Kisbér egy 1920-as korabeli fotón

Forrás: Fortepan / Laborcz György

Kisbér: a legenda más titkokat is felfed

Hajdan, amikor még a Kis és Nagy magyar Alföld édesvízű tenger vala, e tájon sellők, szirének és hableányok éltek, akiket egy kis és egy nagybéres őrzött

- állítja a monda.

Amikor az öreg Föld a negyedik korszakába lépett, azt hatalmas földrengés érte, és hegyek bukkantak fel, és völgyek nyelődtek el. A magyar szájhagyomány szerint, az lett a vége a történetnek, hogy az édesvízi tenger hableányait, a kis és a nagybéres testvériesen elosztották, majd az egykori szirénlakta vidék pázsitján megalapították Kis- és Nagybér községet.

Kisbér legendája csak néphiedelem?

Forrás: kisbermost.hu

Hogy ez az eredettörténet igaz, vagy sem, azt mindenki döntse el maga. Az viszont biztos, hogy Kisbér eredete egyszerre árulkodik a táj jellegzetességeiről és a régmúlt nyelvének szépségéről. Minden alkalommal, amikor kimondjuk, kicsit visszarepülünk az időben a dombtetőn álló falucskához, ahol a név megszületett, és amely azóta várossá nőtte ki magát.