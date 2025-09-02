szeptember 2., kedd

Érdekesség

3 órája

Félre a fizetéses tréfákkal! Kiderült Kisbér nevének legendás eredete

Címkék#legenda#eredet#kisbér

Ha Magyarország térképére pillantunk, Komárom-Esztergom vármegye szívében ott találjuk Kisbért, a kisvárost, amely nem csak híres méneséről és a legendás versenylóról, Kincsemről ismert, hanem különleges neve is rejteget érdekességeket. De vajon honnan ered a „Kisbér” név, és mit árul el a település múltjáról?

Petrovics Milán

A várost először 1277-ben említik „Bér” néven. A „bér” régi magyar szó, amely ’dombot, magaslatot’ jelentett. Nem csoda, hogy így hívták a környék falut, hiszen a tájat dombos vidék jellemzi. A „kis” előtag később került a név elé. Több hasonló nevű település létezett, ezért kellett megkülönböztetni egymástól – így lett a mai Kisbér.
 

Múltidéző: Kisbér 1920-ban
Kisbér egy 1920-as korabeli fotón 
Forrás: Fortepan / Laborcz György

Kisbér: a legenda más titkokat is felfed

Hajdan, amikor még a Kis és Nagy magyar Alföld édesvízű tenger vala, e tájon sellők, szirének és hableányok éltek, akiket egy kis és egy nagybéres őrzött 

- állítja a monda. 
Amikor az öreg Föld a negyedik korszakába lépett, azt hatalmas földrengés érte, és hegyek bukkantak fel, és völgyek nyelődtek el. A magyar szájhagyomány szerint, az lett a vége a történetnek, hogy az édesvízi tenger hableányait, a kis és a nagybéres testvériesen elosztották, majd az egykori szirénlakta vidék pázsitján megalapították Kis- és Nagybér községet. 

Kisbér legendája csak néphiedelem? 
Forrás: kisbermost.hu

Hogy ez az eredettörténet igaz, vagy sem, azt mindenki döntse el maga. Az viszont biztos, hogy Kisbér eredete egyszerre árulkodik a táj jellegzetességeiről és a régmúlt nyelvének szépségéről. Minden alkalommal, amikor kimondjuk, kicsit visszarepülünk az időben a dombtetőn álló falucskához, ahol a név megszületett, és amely azóta várossá nőtte ki magát.

 

