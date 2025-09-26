Ezer lépés Kisbér történelmében: az amatőr helytörténész szívbemarkoló feltárásai

Békási Imre neve ismerősen csenghet a helyiek számára: amatőr helytörténész, aki gyerekkora óta szívta magába Kisbér történetét. Apja 1933-ban született a településen, aki számtalan történetet hallott és élt át a város régi életéről, a kereskedőkről, a barátságokról, és a kisbéri zsidóság mindennapjairól. Ezek a mesék nem maradtak puszta emlékek: idővel kutatás, a téma feltárása, végül film készült belőlük.

Kisbér, egy 1920-as fényképen

Forrás: Fortepan / Laborcz György

Ezer lépés Kisbér történelmében

Békási Imre, apja és nagyapja történetein felnőve, igen széles helytörténeti tudás birtokosává vált. Úgy gondolta, ezt a sok történetet össze kellene fogni, ezért egy kisbéri séta keretében, elmesélte az érdeklődőknek mindazt, amit csak tudott. Ez volt az Ezer lépés Kisbér történelmében.

Az alkalomról videó is készült, amit azóta is mindenki megtekinthet a YouTube-on.

A kisváros története korántsem unalmas

Sok-sok kutatás eredménye arra ösztökélte Békási Imrét, hogy tovább folytassa, amit elkezdett: bemutatják a film második részét.

A történet különös erővel bír: egy hagyatékból előkerült levél nyomán Szlovákiába is eljutott az amatőr helytörténész, ahol holokauszt-túlélők leszármazottaival találkozott. Sőt, sikerült kapcsolatba lépnie egy Kaliforniában élő kisbéri származású hölggyel is, aki újabb részletekkel gazdagította az emlékezés mozaikját. Ezek a személyes vallomások, levelek, történetek fonódnak össze abban a munkában, amely most kézzelfogható formát öltött.

A kutatás nemcsak a kisbéri zsidóságnak állít emléket, hanem személyes tisztelgés is: Békási Imre nagyapja, Békási Lajos egykor vendéglős volt a településen, ahol gyakran találkoztak a zsidó kereskedők. Az ő barátságaik, az édesapa visszaemlékezései mind hozzájárultak ahhoz, hogy ne vesszenek feledésbe ezek a történetek.

Mindez egy dokumentumfilmben öltött testet: „Ezer lépés Kisbér történelmében” címmel először egy városi sétát örökítettek meg, amely során közel ötven ember járta végig a múlt emlékeit. A második rész pedig már a személyes visszaemlékezésekre épült, túlélők, leszármazottak és családi emlékek segítségével. A film első epizódja bár YouTube-on is elérhető, de sok idősebb helyi nem tudta így megtekinteni, ezért született meg az ötlet: közösségi vetítés keretében is bemutatják.

A mindenki számára ingyenes vetítés, szeptember 26-án, pénteken, 17:00-kor lesz, a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban.