Hihetetlen panoráma: ezt a kilátót szeretik a legjobban a magyarok
A magyarok szívesen keresik fel a természetjárás során a legszebb panorámát nyújtó helyeket. A friss felmérésből kiderült, melyik kilátó lett az ország kedvence.
A kirándulások egyik legkedveltebb célpontja mindig is a kilátó volt, hiszen onnan páratlan panoráma tárul a látogatók elé. Egy-egy magaslatról nemcsak a természet szépségeit csodálhatjuk meg, hanem városokat, folyókat és történelmi emlékeket is más szemszögből láthatunk. Nemrég felmérés készült arról, melyik hazai kilátópont a magyarok kedvence.
Egyre népszerűbbek a kilátók és a kirándulások
A Csodásmagyarország.hu friss felmérése szerint a magyarok szerint a Prédikálószék a legszebb hazai kilátópont: a válaszadók 40 százaléka ezt jelölte meg kedvencként. A második helyet a Kékestető, a harmadikat pedig a balatonboglári Gömbkilátó szerezte meg. A lista többi helyezettje közt megtaláljuk a Dobogókőt, a lillafüredi Zsófia-kilátót, valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátót is – írja az MTI.hu oldala.
Komárom-Esztergom is tartogat meglepetéseket
Bár vármegyénk kilátói nem kerültek fel az országos listára, több olyan kilátópont is van, amely sajátos hangulatával méltán lehetne versenyben. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Ranzinger Vince-kilátó egy bányászati múltat idéző ipari emlék Tatabányán, amelyből páratlan kilátás nyílik a városra és a Gerecse lankáira. Tata büszkesége, a Fellner Jakab-kilátó az Öreg-tóra és a városra nyújt különleges panorámát – igaz, előbb meg kell mászni a 200 lépcsőt a Kálvária-dombon.
Dorogon emlékből élmény lett
A dorogi Aknatorony-kilátó új turisztikai látványosságként született újjá 2025-ben. Ahogy azt szintén megírtuk, a 1981-ben épült bányászemlékmű 207 millió forintos uniós támogatással újult meg. A kilátó mellett a Kálvária és a stációk is megszépültek. A csúcsról akár a Felvidék vonulatai is feltárulnak – nem véletlen, hogy már sokan felkeresték az átadás óta.
Esztergom két kilátóval is büszkélkedhet
Esztergomban két népszerű magaslat is kínál felejthetetlen látványt. A Vaskapu-hegy, ahonnan a Dunakanyarra és a városra is rálátni, gyalogosan és autóval is megközelíthető. A szemben lévő Strázsa-hegyi őrtorony pedig, ahogy korábban írtuk, egykori katonai létesítményként kezdte, ma viszont – előzetes egyeztetés után – kilátóként működik.