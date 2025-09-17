Hihetetlen panoráma: ezt a kilátót szeretik a legjobban a magyarok

A kirándulások egyik legkedveltebb célpontja mindig is a kilátó volt, hiszen onnan páratlan panoráma tárul a látogatók elé. Egy-egy magaslatról nemcsak a természet szépségeit csodálhatjuk meg, hanem városokat, folyókat és történelmi emlékeket is más szemszögből láthatunk. Nemrég felmérés készült arról, melyik hazai kilátópont a magyarok kedvence.

A Prédikálószék lett a magyarok kedvenc kilátója

Egyre népszerűbbek a kilátók és a kirándulások

A Csodásmagyarország.hu friss felmérése szerint a magyarok szerint a Prédikálószék a legszebb hazai kilátópont: a válaszadók 40 százaléka ezt jelölte meg kedvencként. A második helyet a Kékestető, a harmadikat pedig a balatonboglári Gömbkilátó szerezte meg. A lista többi helyezettje közt megtaláljuk a Dobogókőt, a lillafüredi Zsófia-kilátót, valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátót is – írja az MTI.hu oldala.