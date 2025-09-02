Top 5+1 kilátó: járd be mindet, és belátod egész Komárom-Esztegromot

3. Dorog, Aknatorony Kilátó

A bányászváros jelképe, vármegyénk legújabb kilátója, amely - nevével ellentétben - nem egy bányászati eszköz volt, hanem egy 1981-ben állított emlékmű. A tornyot és a hozzá vezető Kálváriát 2025-ben felújították, innen 15-20 kilométerre is ellátni a Dorogi-medencében.

A Kemma.hu is felment, videón mutatjuk olvasóinknak a panorámát.