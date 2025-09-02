2 órája
Top 5+1 kilátó: járd be mindet, és belátod egész Komárom-Esztegromot
Na jó, a címben kicsit túloztunk, de az kétségtelen: ebből az öt kilátóból messze földre elláthattok. Soroljuk a legnépszerűbb vármegyei kilátót.
Hegyek-völgyek közt elhelyezkedő vármegyénkben számos kilátóhely van, ahonnan madártávlatból láthatjátok a vármegyét. Itt az öt+1 legjobb kilátó.
1. Tatabánya, Ranzinger Vince Kilátó
A monumentális kilátó Tatabánya egyik bányászati emléke. Ám az acéltorony nemcsak ipartörténeti emlék, hanem páratlan panorámát biztosít a városra és a környező tájra. Videón mutatjuk a panorámát.
2. Tata, Fellner Jakab Kilátó
A Fellner Jakab kilátó eredetileg egészen más feladatot látott el, itt működött a Turul sörétöntöde. A tevékenység megszűnése után felújították, ma a kilátó Tata büszkesége a Kálvária-dombon: csodás kilátás nyílik a városra - miután megtettétek a felvezető 200 lépcsőfokot.
3. Dorog, Aknatorony Kilátó
A bányászváros jelképe, vármegyénk legújabb kilátója, amely - nevével ellentétben - nem egy bányászati eszköz volt, hanem egy 1981-ben állított emlékmű. A tornyot és a hozzá vezető Kálváriát 2025-ben felújították, innen 15-20 kilométerre is ellátni a Dorogi-medencében.
A Kemma.hu is felment, videón mutatjuk olvasóinknak a panorámát.
Innen még sose láttad a Dunakanyar ékkövét: íme a kilátás az ország legújabb kilátójából +Videó
4. Esztergom, Strázsa-hegyi őrtorony kilátó
Esztergom-Kertváros határán álló Strázsa.hegy egykor katonai terület volt, így a hegy és a rajta levő torony tényleg őrzőfunkciót látott el. A katonai múltat 1989-ben maga mögött hagyta a terület, a torony ma már - előzetes időpont egyeztetéssel - kilátóként funkcionál.
Tegnap és ma az esztergom-kertvárosi volt laktanyábanEsztergom-kertvárosi laktanya felfedi százéves történetét.
5. Esztergom, Vaskapu
A város felett magasodó Vaskapu népszerű kirándulóhely, ahová gyalog és autóval is sokan felmennek. A hegy tetején menedékház és kiépített kilátó-terasz várja a turistákat, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dunakanyarra - és a szemközt levő Strázsa-hegyre is.
Illetve jól látszik az esztergomi "birodalmi lépegető", amely a szénkorszakból maradt ránk: ez a Szénrakodó.
+1 Esztergomi bazilika
Bár nem tipikusan kilátó funkciójú az esztergomi székesegyház, azonban a Panorámateremből, illetve a kupolából pazar kilátás nyílik - utóbbiról szép időben akár 20-25 kilométert távolságra is elláthatunk. Megéri felmásznia több mint lépcsőfokon ezért a látványért.