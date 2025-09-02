szeptember 2., kedd

Látványért megéri

2 órája

Top 5+1 kilátó: járd be mindet, és belátod egész Komárom-Esztegromot

Címkék#Fellner Jakab#kirándulás#bazilika#kilátó

Na jó, a címben kicsit túloztunk, de az kétségtelen: ebből az öt kilátóból messze földre elláthattok. Soroljuk a legnépszerűbb vármegyei kilátót.

Feleki Marietta

Hegyek-völgyek közt elhelyezkedő vármegyénkben számos kilátóhely van, ahonnan madártávlatból láthatjátok a vármegyét. Itt az öt+1 legjobb kilátó.

Ranzinger Vince-kilátó
Így még sosem láttad a Ranzinger Vince-kilátót
Forrás: MW/archív

1. Tatabánya, Ranzinger Vince Kilátó 

A monumentális kilátó Tatabánya egyik bányászati emléke. Ám az acéltorony nemcsak ipartörténeti emlék, hanem páratlan panorámát biztosít a városra és a környező tájra. Videón mutatjuk a panorámát.

2. Tata, Fellner Jakab Kilátó

A Fellner Jakab kilátó eredetileg egészen más feladatot látott el, itt működött a Turul sörétöntöde. A tevékenység megszűnése után felújították, ma a kilátó Tata büszkesége a Kálvária-dombon: csodás kilátás nyílik a városra - miután megtettétek a felvezető 200 lépcsőfokot.

3. Dorog, Aknatorony Kilátó

A bányászváros jelképe, vármegyénk legújabb kilátója, amely - nevével ellentétben - nem egy bányászati eszköz volt, hanem egy 1981-ben állított emlékmű. A tornyot és a hozzá vezető Kálváriát 2025-ben felújították, innen 15-20 kilométerre is ellátni a Dorogi-medencében. 

A Kemma.hu is felment, videón mutatjuk olvasóinknak a panorámát.

4. Esztergom, Strázsa-hegyi őrtorony kilátó

Esztergom-Kertváros határán álló Strázsa.hegy egykor katonai terület volt, így a hegy és a rajta levő torony tényleg őrzőfunkciót látott el. A katonai múltat 1989-ben maga mögött hagyta a terület, a torony ma már - előzetes időpont egyeztetéssel - kilátóként funkcionál.

5. Esztergom, Vaskapu

A város felett magasodó Vaskapu  népszerű kirándulóhely, ahová gyalog és autóval is sokan felmennek. A hegy tetején menedékház és kiépített kilátó-terasz várja a turistákat, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dunakanyarra - és a szemközt levő Strázsa-hegyre is.

 Illetve jól látszik az esztergomi "birodalmi lépegető", amely a szénkorszakból maradt ránk: ez a Szénrakodó.

A Vaskapu Menedékház előtt Albert József hobbikerékpáros
Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei

+1 Esztergomi bazilika

Bár nem tipikusan kilátó funkciójú az esztergomi székesegyház, azonban a Panorámateremből, illetve a kupolából pazar kilátás nyílik - utóbbiról szép időben akár 20-25 kilométert távolságra is elláthatunk. Megéri felmásznia több mint lépcsőfokon ezért a látványért. 

GALÉRIA: Kupolatúrán jártunk az esztergomi bazilikában (Fotó: W.P.)

Fotók: Walczer Patrik
