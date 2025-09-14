szeptember 14., vasárnap

Autótűz

39 perce

Fotókon a lángoló autó: rutin vezetésből lett rémálom

Címkék#akkumulátor#Tatabánya#tűzoltók#tűz#kigyulladt#lány#autó#kocsi

Tatabányáról is látszott a füst. Kigyulladt autó vetett véget egy apa-lánya vezetési gyakorlatnak.

Messziről is jól kivehető volt az a sűrű füst, ami vasárnap délután Vértesszőlős felől szállt fel. Sokan találgatták, mi gyulladhatott ki a környéken. A Kemma.hu megtudta: kigyulladt autó vetett véget egy vezetési gyakorlatnak.

Tatabányáról is látszott a füst. Kigyulladt autó miatt ért véget egy apa-lánya vezetési gyakorlatnak.
Kigyulladt autó miatt ért véget egy apa-lánya vezetési gyakorlat. 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Egy édesapa szerette volna, ha lánya a vezetési vizsgája előtt még gyakorolhat egy keveset, ezért kivitte a fiatal lányt egy elhagyott betonútra Tatabánya és Vértesszőlős között. 

Kigyulladt autó vezetés közben

A régi Citroën azonban váratlan meglepetést tartogatott: az autó különlegessége, hogy az akkumulátor nem a motortérben, hanem a vezetőülés alatt található, és gyakorlás közben egyszer csak füstölni kezdett.
Az apa megpróbálta gyorsan lekötni az akkumulátort, ám már késő volt – a kocsi lángra kapott, pillanatok alatt kiégett. A lánya eközben hívta a tűzoltókat. 

GALÉRIA: Helyszíni fotókon a lángoló autó (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Mindent megpróbáltam, most már nem tudok mit csinálni, minek idegeskedjek. A lényeg, hogy mi nem sérültünk meg. 

– mondta a tulajdonos a Kemma.hu riporterének, miközben egy hamburgert falatozott pár méterre a kiégett autótól.

A Kemma.hu kérdésére a vármegyei tűzoltók elmondták, hogy az esethez a tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották el a teljes terjedelmében égő gépjárművet. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az autó viszont teljesen megsemmisült. Ezen már biztos nem gyakorol senki a vezetési vizsgára. 

 

