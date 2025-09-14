39 perce
Fotókon a lángoló autó: rutin vezetésből lett rémálom
Tatabányáról is látszott a füst. Kigyulladt autó vetett véget egy apa-lánya vezetési gyakorlatnak.
Messziről is jól kivehető volt az a sűrű füst, ami vasárnap délután Vértesszőlős felől szállt fel. Sokan találgatták, mi gyulladhatott ki a környéken. A Kemma.hu megtudta: kigyulladt autó vetett véget egy vezetési gyakorlatnak.
Egy édesapa szerette volna, ha lánya a vezetési vizsgája előtt még gyakorolhat egy keveset, ezért kivitte a fiatal lányt egy elhagyott betonútra Tatabánya és Vértesszőlős között.
Kigyulladt autó vezetés közben
A régi Citroën azonban váratlan meglepetést tartogatott: az autó különlegessége, hogy az akkumulátor nem a motortérben, hanem a vezetőülés alatt található, és gyakorlás közben egyszer csak füstölni kezdett.
Az apa megpróbálta gyorsan lekötni az akkumulátort, ám már késő volt – a kocsi lángra kapott, pillanatok alatt kiégett. A lánya eközben hívta a tűzoltókat.
GALÉRIA: Helyszíni fotókon a lángoló autó (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Mindent megpróbáltam, most már nem tudok mit csinálni, minek idegeskedjek. A lényeg, hogy mi nem sérültünk meg.
– mondta a tulajdonos a Kemma.hu riporterének, miközben egy hamburgert falatozott pár méterre a kiégett autótól.
A Kemma.hu kérdésére a vármegyei tűzoltók elmondták, hogy az esethez a tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották el a teljes terjedelmében égő gépjárművet. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az autó viszont teljesen megsemmisült. Ezen már biztos nem gyakorol senki a vezetési vizsgára.