Fotókon a lángoló autó: rutin vezetésből lett rémálom

Messziről is jól kivehető volt az a sűrű füst, ami vasárnap délután Vértesszőlős felől szállt fel. Sokan találgatták, mi gyulladhatott ki a környéken. A Kemma.hu megtudta: kigyulladt autó vetett véget egy vezetési gyakorlatnak.

Kigyulladt autó miatt ért véget egy apa-lánya vezetési gyakorlat.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Egy édesapa szerette volna, ha lánya a vezetési vizsgája előtt még gyakorolhat egy keveset, ezért kivitte a fiatal lányt egy elhagyott betonútra Tatabánya és Vértesszőlős között.

Kigyulladt autó vezetés közben

A régi Citroën azonban váratlan meglepetést tartogatott: az autó különlegessége, hogy az akkumulátor nem a motortérben, hanem a vezetőülés alatt található, és gyakorlás közben egyszer csak füstölni kezdett.

Az apa megpróbálta gyorsan lekötni az akkumulátort, ám már késő volt – a kocsi lángra kapott, pillanatok alatt kiégett. A lánya eközben hívta a tűzoltókat.