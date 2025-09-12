szeptember 12., péntek

Helyi közélet

11 perce

Kibertámadás: Lebénult a Jaguar, a szálak a nyitrai gyárig vezetnek – áll a termelés

Címkék#nyitra#Jaguar#Land Rover#kibertámadás#autógyártás

Teljes a káosz a Jaguar Land Rovernél, a beszállítói lánc összeomlása már egy Nyitra melletti céget is megbénított. A szlovák sajtó szerint a háttérben egy brutális kibertámadás áll, ami az egész régióra hatással lehet.

Brutális kibertámadás rázta meg a Jaguar Land Rover (JLR) rendszerét, ami miatt a beszállítói lánc is összeomlott. A hírek szerint a leállás egy Nyitra melletti céget is érint, a szlovák sajtó pedig már a következményektől tart.

A kibertámadás sújtotta Jaguar Land Rover nyitrai gyárának épülete.
A kibertámadás miatt a beszállítóknál is áll a munka a nyitrai JLR gyár környékén. Forrás: https://www.cas.sk/

Kibertámadás: áll a munka a beszállítóknál

A Jaguar Land Rover egyik kulcsfontosságú, felhőalapú szoftverét érte támadás, ami nélkül a gyártás és a logisztika is megbénult. A lap információi szerint a probléma olyannyira súlyos, hogy a beszállítóknál, köztük egy Nyitra mellett működő cégnél is leállt a munka, mert nem tudják fogadni az alkatrészeket.

A szlovák sajtó is a következményektől tart

A szlovák Novy Cas hírportál szerint a helyzet kritikussá válhat, ha a leállás elhúzódik. A nyitrai Jaguar Land Rover gyár a régió egyik legnagyobb munkáltatója, és egy hosszabb kényszerszünet beláthatatlan gazdasági következményekkel járna nemcsak Szlovákia, hanem a magyar beszállítók számára is. A kibertámadás ismét megmutatta, mennyire sebezhető a modern autógyártás.

Nálunk az egyik legnagyobb autógyár idén júliusban megkezdte az egyik csúcsmodell sorozatgyártását, amiről ebben a cikkünkben számoltunk be.

 

