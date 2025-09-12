Kibertámadás: Lebénult a Jaguar, a szálak a nyitrai gyárig vezetnek – áll a termelés

Brutális kibertámadás rázta meg a Jaguar Land Rover (JLR) rendszerét, ami miatt a beszállítói lánc is összeomlott. A hírek szerint a leállás egy Nyitra melletti céget is érint, a szlovák sajtó pedig már a következményektől tart.

Kibertámadás: áll a munka a beszállítóknál

A Jaguar Land Rover egyik kulcsfontosságú, felhőalapú szoftverét érte támadás, ami nélkül a gyártás és a logisztika is megbénult. A lap információi szerint a probléma olyannyira súlyos, hogy a beszállítóknál, köztük egy Nyitra mellett működő cégnél is leállt a munka, mert nem tudják fogadni az alkatrészeket.

A szlovák sajtó is a következményektől tart

A szlovák Novy Cas hírportál szerint a helyzet kritikussá válhat, ha a leállás elhúzódik. A nyitrai Jaguar Land Rover gyár a régió egyik legnagyobb munkáltatója, és egy hosszabb kényszerszünet beláthatatlan gazdasági következményekkel járna nemcsak Szlovákia, hanem a magyar beszállítók számára is. A kibertámadás ismét megmutatta, mennyire sebezhető a modern autógyártás.

