Kiemelkedő siker

1 órája

Esztergom sportélete új csúcsra tört a héten

Egy esztergomi tehetség ragyogó pillanatát ünnepli a város. A kézilabda közösség izgatottan várta az eseményt.

Balogh Rebeka

Az Esztergomi Kézilabda Club kiválósága, Faragó Lea a Magyar Kézilabda Szövetség elismerésében részesült, az előző szezon legjobb játékosának járó díjat vehette át – oszotta meg Hernádi Ádám Facebook oldalán.

Faragó Lea az Esztergomi Kézilabda Club sztárja a díjátadón. Forrás: Hernádi Ádám Facebook
Faragó Lea az Esztergomi Kézilabda Club sztárja a díjátadón.
Forrás: Hernádi Ádám Facebook

Kézilabda sikerek Esztergomban

A díj átadása nem csupán Faragó Lea személyes teljesítményét ünnepli, hanem az Esztergomi Kézilabda Club és a város sportéletének kiemelkedő eredményét is jelzi. Hernádi Ádám szerint az elismerés megerősíti, hogy a helyi klubok tehetségei nemcsak regionális, hanem országos szinten is számottevő teljesítményt nyújtanak.

Faragó Lea teljesítménye az előző szezonban kiemelkedő volt: gólerős játékával és taktikai érzékével jelentősen hozzájárult csapata sikeréhez. Az MKSZ díja egyben ösztönző erő is a fiatal játékosok számára, hogy továbbra is a legmagasabb szinten képviseljék klubjukat és városukat a kézilabda világában.

A kézilabda jövője és a klub támogatása

Az Esztergomi Kézilabda Club folyamatosan támogatja játékosait, edzői gárdája és infrastruktúrája biztosítja a fiatal tehetségek fejlődését. A klub vezetősége kiemelte, hogy Faragó Lea elismerése példát jelent a fiatal generáció számára, és erősíti az utánpótlás-nevelést.

Az elismerésről szóló hivatalos közlemény és a díjazottak listája elérhető a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos oldalán. A klub és a város reméli, hogy a következő szezonban további sikerek követik Faragó Lea kiemelkedő teljesítményét.

A díj átadása mellett a közösségi médiában is számos gratuláció érkezett, ami jól mutatja a kézilabda iránti lelkesedést és a helyi sportközösség összetartását. Hernádi Ádám Facebook-posztjában is gratulált Leának, és az új szezonban is hasonlóan eredményes játékot kívánt számára.

 

 

