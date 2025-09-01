Baleset
58 perce
Két autó ütközött össze Tatabányán: forgalomkorlátozásra kell számítani
Balesettel indult az iskolakezdés első napja. Két személygépjármű ütközött össze Tatabányán.
Nem indult jól az iskola kezdés első napja. A reggeli M1-es torlódások után baleset történt Tatabányán. Két személygépjármű ütközött össze az 1-es főúton Tatabánya térségében az 56-os kilométerkőnél, ami miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az említett útszakaszon. - írja az útinform.
Ezt ne hagyja ki!M1-es autópálya
2025.08.28. 19:51
25 kilométer dugó, torlódás és balesetek az M1-es autópályán
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
14 órája
Káosz az utakon: elképesztő, mennyi baleset történt 7 nap alatt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre