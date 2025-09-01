Két autó ütközött össze Tatabányán: forgalomkorlátozásra kell számítani

Nem indult jól az iskola kezdés első napja. A reggeli M1-es torlódások után baleset történt Tatabányán. Két személygépjármű ütközött össze az 1-es főúton Tatabánya térségében az 56-os kilométerkőnél, ami miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az említett útszakaszon. - írja az útinform.

Forrás: Getty Images