Baleset

1 órája

Két autó ütközött össze Tatabányán: forgalomkorlátozásra kell számítani

Címkék#baleset tatabánya#Útinform#autó

Balesettel indult az iskolakezdés első napja. Két személygépjármű ütközött össze Tatabányán.

Nagy Balázs

Nem indult jól az iskola kezdés első napja. A reggeli M1-es torlódások után baleset történt Tatabányán. Két személygépjármű ütközött össze az 1-es főúton Tatabánya térségében az 56-os kilométerkőnél, ami miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az említett útszakaszon. - írja az útinform.

Rendőrség, sziréna
Baleset történt Tatabányán. Két személygépjármű ütközött össze.
Forrás:  Getty Images

 

 

