Őszi kerti teendők és vízvisszatartási tippek - mutatjuk, hogyan csináld

Az őszi időszak nemcsak a betakarításról szól, hanem a következő év alapjainak megteremtéséről is. A kerti munka ilyenkor egyszerre jelent lezárást és újrakezdést: a termés összegyűjtése mellett a talaj előkészítése, a növények védelme és a vízgazdálkodás tudatos tervezése is fontos feladat. Komáromban a Zöld Komárom kezdeményezései ehhez kínálnak gyakorlati tanácsokat a lakosságnak és a közösségeknek egyaránt.

Őszi kerti munka: a lehullott levelek eltakarítása nemcsak esztétikusabbá teszi a kertet, hanem a növények egészségét is védi

Forrás: pexels.com

A kerti munka fontossága

A Zöld Komárom Facebook-oldalán két hasznos útmutató is megjelent a helyi kerttulajdonosoknak és lakosoknak. Az egyik a szeptemberi kerti teendőket, a másik a vízvisszatartás fontosságát mutatja be.

Mit tegyünk a kertben szeptemberben?

hagymás növények ültetése, hogy tavasszal virágpompában gyönyörködhessünk,

a lehullott gyümölcsök eltávolítása a betegségek megelőzéséért,

a betakarítás utáni trágyázás, amely erősíti a talajt,

a gyümölcsfák gondozása és őszi metszés,

valamint a kert hulladékának komposztálása.

Ezen kívül hasznos takarni a növényeket a hidegebb idő ellen, kezelni a gyomnövényeket, sövényeket ültetni és segíteni a madarakat élelemhez jutni.

Miért fontos a vízvisszatartás?

Komáromban – ahogy sok más településen – a csapadékvíz gyorsan lefolyik a burkolt felületekről, így nem szivárog elég víz a talajba. Száraz időszakban ez fokozza a növényzet szenvedését és a terméskiesést. A talaj vízmegtartásának javítása azonban segít a hőmérséklet csökkentésében és a helyi mikroklíma stabilizálásában.

Lakossági szinten mindez megvalósítható esővízgyűjtéssel, talajtakarás/mulcsozás alkalmazásával, zöldtetők és zöldfalak kialakításával. Városi szinten a zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, fasorok és zöldsávok telepítése, valamint a felszíni vízfolyások természetközeli kezelése a legfontosabb feladat.

Közösségi felelősség

Egyre több komáromi lakóközösség, iskola és intézmény ismeri fel a vízvisszatartás jelentőségét. Ahogy a Zöld Komárom is hangsúlyozza: minden csepp számít, legyen szó akár a saját kertünkről, akár közösségi zöldfelületekről.