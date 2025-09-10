1 órája
Őszi kerti teendők és vízvisszatartási tippek - mutatjuk, hogyan csináld
A szeptember nemcsak az iskolakezdésről szól, hanem a természetben is új feladatokat hoz. A kerti munka ilyenkor kiemelten fontos: a talaj előkészítése, az ültetés és a vízmegtartás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő szezonban is egészséges és virágzó környezet vegyen körül minket.
Az őszi időszak nemcsak a betakarításról szól, hanem a következő év alapjainak megteremtéséről is. A kerti munka ilyenkor egyszerre jelent lezárást és újrakezdést: a termés összegyűjtése mellett a talaj előkészítése, a növények védelme és a vízgazdálkodás tudatos tervezése is fontos feladat. Komáromban a Zöld Komárom kezdeményezései ehhez kínálnak gyakorlati tanácsokat a lakosságnak és a közösségeknek egyaránt.
A kerti munka fontossága
A Zöld Komárom Facebook-oldalán két hasznos útmutató is megjelent a helyi kerttulajdonosoknak és lakosoknak. Az egyik a szeptemberi kerti teendőket, a másik a vízvisszatartás fontosságát mutatja be.
Mit tegyünk a kertben szeptemberben?
- hagymás növények ültetése, hogy tavasszal virágpompában gyönyörködhessünk,
- a lehullott gyümölcsök eltávolítása a betegségek megelőzéséért,
- a betakarítás utáni trágyázás, amely erősíti a talajt,
- a gyümölcsfák gondozása és őszi metszés,
- valamint a kert hulladékának komposztálása.
Ezen kívül hasznos takarni a növényeket a hidegebb idő ellen, kezelni a gyomnövényeket, sövényeket ültetni és segíteni a madarakat élelemhez jutni.
Miért fontos a vízvisszatartás?
Komáromban – ahogy sok más településen – a csapadékvíz gyorsan lefolyik a burkolt felületekről, így nem szivárog elég víz a talajba. Száraz időszakban ez fokozza a növényzet szenvedését és a terméskiesést. A talaj vízmegtartásának javítása azonban segít a hőmérséklet csökkentésében és a helyi mikroklíma stabilizálásában.
Lakossági szinten mindez megvalósítható esővízgyűjtéssel, talajtakarás/mulcsozás alkalmazásával, zöldtetők és zöldfalak kialakításával. Városi szinten a zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, fasorok és zöldsávok telepítése, valamint a felszíni vízfolyások természetközeli kezelése a legfontosabb feladat.
Közösségi felelősség
Egyre több komáromi lakóközösség, iskola és intézmény ismeri fel a vízvisszatartás jelentőségét. Ahogy a Zöld Komárom is hangsúlyozza: minden csepp számít, legyen szó akár a saját kertünkről, akár közösségi zöldfelületekről.
