70 kilométert tekertek az ünnepi kenyérrel a tardosi bringások

Süvítő szél, vizes aszfalt és egy csapat elszánt bringás – így indult a tardosiak kalandja, amikor neki vágtak a 70 kilométeres útnak, hogy elvigyék a megszentelt kenyeret felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra élményeiről most a Kemma.hu-nak meséltek.

A hagyományos tardosi kerékpártúra nem volt könnyű, de a barátság ereje minden akadályt legyőzött

Forrás: beküldött

A „Barátsággal két keréken” túra nemcsak sportról szólt, hanem összetartozásról, hagyományról és élményekről is.

Régi tardosi hagyomány a kerékpártúra

2008 óta él ez a szép szokás Tardoson: minden évben kerékpáron viszik át az új kenyeret a Szent István-napi ünnepségre Tardoskeddre. Idén azonban nagyobb létszámmal és szervezettebben vághattak neki a távnak, köszönhetően a „Kerékpárral 7 határon át” program támogatásának.

– Amikor kiderült, hogy nyertünk a pályázaton, tudtuk: idén nemcsak egy kis csapat, hanem sokan fogunk együtt tekerni. Ez már közösségi élmény lesz – mesélte Csabán Tibor képviselő, aki bár nem pattant két kerékre minden évben kiveszi a részét a szervezésben. A település polgármestere, Csabán Béla azonban minden évben a csapat élén teker.

Esővel indult, széllel folytatódott

A reggeli eső miatt késve startoltak, de mire a kerekek megindultak, már mindenki mosolygott. Először Süttő felé vették az irányt, majd Neszmélyen épp elérték a kompot. A Duna gátján tekertek tovább Komáromig, ahol a polgármester előre hajtott, hogy időben elérje az ünnepi testületi ülést.

A csapat pedig meg sem állt Gútáig, ahol megcsodálták a híres hajómalmot. Innen egy újonnan felfedezett, forgalommentes úton közelítették meg Tardoskeddet. A szél végig szemből fújt, de senki nem adta fel.

– A legszebb pillanat mindig az, amikor a kerékpárosok meglátjuk a tardoskeddi templomtornyot. Akkor tudják: megérkeztek – mondta Tibor.

Ünnep, vendégszeretet és zene

A tardosi bringásokat a Szent István-szobornál tartott ünnepség várta, ahol a testvértelepülések képviselői, a pozsonyi nagykövetség küldöttei és a helyiek együtt koszorúztak. Ezután jött a felvidéki vendégszeretet: terített asztalok, jóízű beszélgetések, majd este fergeteges koncert Kis Grófóval és a TNT-vel.