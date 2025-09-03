szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

46 perce

70 kilométert tekertek az ünnepi kenyérrel a tardosi bringások

Címkék#Tardoskedd#kenyeret felvidéki#tardosi bringás#kerékpár#hagyomány#kenyér

Több mint 70 kilométert tekertek a tardosi bringások, hogy a megszentelt kenyeret elvigyék felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra nem volt könnyű, de a hagyomány és a barátság ereje minden akadályt legyőzött.

Goletz-DeáK Viktória

Süvítő szél, vizes aszfalt és egy csapat elszánt bringás – így indult a tardosiak kalandja, amikor neki vágtak a 70 kilométeres útnak, hogy elvigyék a megszentelt kenyeret felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra élményeiről most a Kemma.hu-nak meséltek. 

Több mint 70 kilométert tekertek a tardosi bringások, hogy a megszentelt kenyeret elvigyék felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra nem volt könnyű, de a hagyomány és a barátság ereje minden akadályt legyőzött.
A hagyományos tardosi kerékpártúra nem volt könnyű, de a barátság ereje minden akadályt legyőzött
Forrás: beküldött

A „Barátsággal két keréken” túra nemcsak sportról szólt, hanem összetartozásról, hagyományról és élményekről is.

Régi tardosi hagyomány a kerékpártúra

2008 óta él ez a szép szokás Tardoson: minden évben kerékpáron viszik át az új kenyeret a Szent István-napi ünnepségre Tardoskeddre. Idén azonban nagyobb létszámmal és szervezettebben vághattak neki a távnak, köszönhetően a „Kerékpárral 7 határon át” program támogatásának.

– Amikor kiderült, hogy nyertünk a pályázaton, tudtuk: idén nemcsak egy kis csapat, hanem sokan fogunk együtt tekerni. Ez már közösségi élmény lesz – mesélte Csabán Tibor képviselő, aki bár nem pattant két kerékre minden évben kiveszi a részét a szervezésben. A település polgármestere, Csabán Béla azonban minden évben a csapat élén teker. 

Esővel indult, széllel folytatódott

A reggeli eső miatt késve startoltak, de mire a kerekek megindultak, már mindenki mosolygott. Először Süttő felé vették az irányt, majd Neszmélyen épp elérték a kompot. A Duna gátján tekertek tovább Komáromig, ahol a polgármester előre hajtott, hogy időben elérje az ünnepi testületi ülést.

A csapat pedig meg sem állt Gútáig, ahol megcsodálták a híres hajómalmot. Innen egy újonnan felfedezett, forgalommentes úton közelítették meg Tardoskeddet. A szél végig szemből fújt, de senki nem adta fel. 

– A legszebb pillanat mindig az, amikor a kerékpárosok meglátjuk a tardoskeddi templomtornyot. Akkor tudják: megérkeztek – mondta Tibor.

Ünnep, vendégszeretet és zene

A tardosi bringásokat a Szent István-szobornál tartott ünnepség várta, ahol a testvértelepülések képviselői, a pozsonyi nagykövetség küldöttei és a helyiek együtt koszorúztak. Ezután jött a felvidéki vendégszeretet: terített asztalok, jóízű beszélgetések, majd este fergeteges koncert Kis Grófóval és a TNT-vel.

Szombaton Deákiba kirándultak – ezúttal is két keréken –, ahol a helyi református közösség fogadta őket. Bejárták a templomokat, hallgattak történeteket a felvidéki magyarságról, majd visszatértek Tardoskeddre, ahol még főzőverseny, veterán autók és folklórfesztivál is színesítette a napot.

Rekordhazatérés

A vasárnapi hazaút sem volt pihenős: új rekord született. 11 órakor indultak, és 16:30-kor már Tardoson voltak. A „Barátsággal két keréken – Tardos Tardoskedd kerékpáros híd” program az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet közreműködésével valósult meg.

– Ez egy olyan hétvége volt, ami mindannyiukat feltöltött. Köszönjük a tardoskeddieknek, hogy újra együtt ünnepeltek velük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu