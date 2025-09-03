2 órája
70 kilométert tekertek az ünnepi kenyérrel a tardosi bringások
Több mint 70 kilométert tekertek a tardosi bringások, hogy a megszentelt kenyeret elvigyék felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra nem volt könnyű, de a hagyomány és a barátság ereje minden akadályt legyőzött.
Süvítő szél, vizes aszfalt és egy csapat elszánt bringás – így indult a tardosiak kalandja, amikor neki vágtak a 70 kilométeres útnak, hogy elvigyék a megszentelt kenyeret felvidéki testvértelepülésükre, Tardoskeddre. A kerékpártúra élményeiről most a Kemma.hu-nak meséltek.
A „Barátsággal két keréken” túra nemcsak sportról szólt, hanem összetartozásról, hagyományról és élményekről is.
Régi tardosi hagyomány a kerékpártúra
2008 óta él ez a szép szokás Tardoson: minden évben kerékpáron viszik át az új kenyeret a Szent István-napi ünnepségre Tardoskeddre. Idén azonban nagyobb létszámmal és szervezettebben vághattak neki a távnak, köszönhetően a „Kerékpárral 7 határon át” program támogatásának.
– Amikor kiderült, hogy nyertünk a pályázaton, tudtuk: idén nemcsak egy kis csapat, hanem sokan fogunk együtt tekerni. Ez már közösségi élmény lesz – mesélte Csabán Tibor képviselő, aki bár nem pattant két kerékre minden évben kiveszi a részét a szervezésben. A település polgármestere, Csabán Béla azonban minden évben a csapat élén teker.
Esővel indult, széllel folytatódott
A reggeli eső miatt késve startoltak, de mire a kerekek megindultak, már mindenki mosolygott. Először Süttő felé vették az irányt, majd Neszmélyen épp elérték a kompot. A Duna gátján tekertek tovább Komáromig, ahol a polgármester előre hajtott, hogy időben elérje az ünnepi testületi ülést.
A csapat pedig meg sem állt Gútáig, ahol megcsodálták a híres hajómalmot. Innen egy újonnan felfedezett, forgalommentes úton közelítették meg Tardoskeddet. A szél végig szemből fújt, de senki nem adta fel.
– A legszebb pillanat mindig az, amikor a kerékpárosok meglátjuk a tardoskeddi templomtornyot. Akkor tudják: megérkeztek – mondta Tibor.
Ünnep, vendégszeretet és zene
A tardosi bringásokat a Szent István-szobornál tartott ünnepség várta, ahol a testvértelepülések képviselői, a pozsonyi nagykövetség küldöttei és a helyiek együtt koszorúztak. Ezután jött a felvidéki vendégszeretet: terített asztalok, jóízű beszélgetések, majd este fergeteges koncert Kis Grófóval és a TNT-vel.
Szombaton Deákiba kirándultak – ezúttal is két keréken –, ahol a helyi református közösség fogadta őket. Bejárták a templomokat, hallgattak történeteket a felvidéki magyarságról, majd visszatértek Tardoskeddre, ahol még főzőverseny, veterán autók és folklórfesztivál is színesítette a napot.
Rekordhazatérés
A vasárnapi hazaút sem volt pihenős: új rekord született. 11 órakor indultak, és 16:30-kor már Tardoson voltak. A „Barátsággal két keréken – Tardos Tardoskedd kerékpáros híd” program az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet közreműködésével valósult meg.
– Ez egy olyan hétvége volt, ami mindannyiukat feltöltött. Köszönjük a tardoskeddieknek, hogy újra együtt ünnepeltek velük.