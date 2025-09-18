szeptember 18., csütörtök

Szervíz éjjel-nappal

2 órája

Automata segíti a kerékpárosokat Tatán - Árendás Tamás elárulta tervét

#Árendás Tamás#szervíz#kerékpáros szerszám#küllő#kerékpár#bringa#pumpa#automata#bicikli#Tata

A bicikli szerelmesei mostantól akkor is megoldást találhatnak, ha út közben adódik probléma. A TOM Kerékpár Szaküzlet automata berendezést telepített, ami minden hibára gyors segítséget kínál. A te városodban is bármikor felbukkanhat.

Veszprémi Dániel

A cél, hogy ne maradjon egy kerékpáros sem segítség nélkül, még akkor sem, ha a bolt épp zárva van. A tatai TOM Kerékpár Szaküzlet és Szerviz új automatája különleges lehetőség a környék bicikliseinek. Tamás beszámolt róla, hamarosan több környező városban is elérhető lesz a szolgáltatás.

kerékpár, bicikli, bringa, szaküzlet, autómata, szerszám, Árendás Tamás, tata, defekt
Árendás Tamás kerékpáros szerszám automatája a te városodban is megjelenhet.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Automatikus segítség

Árendás Tamás, a bolt tulajdonosa elmondta, hogy augusztus végén állították üzembe az első "bringautomata" berendezést. Bár az országban akadnak hasonló gépek, a legtöbb csak belső gumi árusítására szolgál. Ez az újdonság azonban sokkal többet tud: belső gumit, defektjavító folyadékot, pumpát, szerszámokat és különféle kiegészítőket is kínál. Ha bringánkkal valami baj van, aggodalomra semmi ok, a nonstop szerszám automata még akkor is rendelkezésünkre áll, ha a szaküzlet épp zárva tart.

Tervek a jövőre

Az első automata Tatán található, de a tulajdonos szeretné, ha a környék más városaiban is elérhető lenne. Tatabányán, Vértesszőlősön és több közeli településen is terveznek telepítést. A cél, hogy a biciklisek bárhol hozzájuthassanak a legszükségesebb eszközökhöz.

Tíz hasznos felszerelés kerékpárunkhoz

Tamás szerint a bicikli alapfelszereltségén túl is akadnak olyan kiegészítők, amik nagyban megkönnyítik a közlekedést. Annak idején, ezért is ajándékozta meg a tatai gyermekeket, ezekkel az eszközökkel. Íme tíz ajánlott darab:

  1. Első és hátsó lámpa
  2. Prizmák a küllőkön és a pedálokon
  3. Csengető
  4. Lezáró lakat
  5. Nyereg táska
  6. Kulacs és kulacstartó
  7. Sárvédő
  8. Csomagtartó
  9. Kitámasztó
  10. Szerszámkészlet a kisebb javításokhoz
A sport szerelmeseinek

Az új automata nemcsak kényelmet nyújt, hanem biztonságot is ad a bicikliseknek. Egy defekt vagy elhagyott lezáró többé nem jelenthet leküzdhetetlen akadályt, hiszen a megoldás mostantól karnyújtásnyira van.

Érdekes lehet, hogy a 2015-ben alapított Tatai AC teremkerékpár-szakosztálya, már több mint 10 éve bombázza a kapukat.

 

