Száz adás huszonhét hónap alatt: Tatabánya történetének 104 évét mutatta be +fotók

Száz adást rögzített a 24 Óra a kemma.hu podcast stúdiójában Dallos István és Sugár Gabi 2023. májustától 2025. július 30-áig. A Képes történelem című Tatabányát bemutató várostörténeti podcast-sorozat 1896-tól 2000-ig mutatta be a 104 év alatti történéseket bányanyitásoktól a bezárásukig. A fotók nagy részét Dallos István készítette.

A Képes Történelem stúdiójában Sugár Gabi és Dallos István

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Képes Történelem: száz adás Tatabánya történetének száznégy évét mutatta be

Az ünnepi beszélgetésről meséljenek csak a képek. Dallos István kedvenc képeit hozta el ismét, hogy megmutassa, s ezeket lapozgathatják a sorozat lelkes hallgatói. Sok közöttük a szociofotó, amelyeket Mésztelepen rögzített az 1990-es évek elején. A látható üzeneten túl mély mondanivalót hordoznak. A Játék a végtelennel pedig egy fotogram sorozatának egyik alkotása, mely szerepel a sorozat záróképei között.

Szó volt nemrégiben megjelent könyvéről, amelynek címe: „Lenn a tárnák mélyén…, ez a Bányásztársak jószerencsét! című dal egyik sorát idézi.

A kötet egyedülálló módon mutatja be a föld alatti munkát. Nem portrék, emberábrázolások, vagy a „hős bányászt” bemutató képek, hanem a munkafolyamatokat a maguk természetességében ábrázoló fotók.