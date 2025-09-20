szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu podcast

9 órája

Száz adás huszonhét hónap alatt: Tatabánya történetének 104 évét mutatta be +fotók

Címkék#Tatabánya#Kemma podcast#Dallos István#Képes történelem

Lezárult a Képes történelem podcast sorozata – elköszöntek a történelmi krónika készítői.

Sugár Gabi

Száz adást rögzített a 24 Óra a kemma.hu podcast stúdiójában Dallos István és Sugár Gabi 2023. májustától 2025. július 30-áig. A Képes történelem című Tatabányát bemutató várostörténeti podcast-sorozat 1896-tól 2000-ig mutatta be a 104 év alatti történéseket bányanyitásoktól a bezárásukig. A fotók nagy részét Dallos István készítette.

Képes Történelem
A Képes Történelem stúdiójában Sugár Gabi és Dallos István
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Képes Történelem: száz adás Tatabánya történetének száznégy évét mutatta be

Az ünnepi beszélgetésről meséljenek csak a képek. Dallos István kedvenc képeit hozta el ismét, hogy megmutassa, s ezeket lapozgathatják a sorozat lelkes hallgatói. Sok közöttük a szociofotó, amelyeket Mésztelepen rögzített az 1990-es évek elején. A látható üzeneten túl mély mondanivalót hordoznak. A Játék a végtelennel pedig egy fotogram sorozatának egyik alkotása, mely szerepel a sorozat záróképei között.

Szó volt nemrégiben megjelent könyvéről, amelynek címe: „Lenn a tárnák mélyén…, ez a Bányásztársak jószerencsét! című dal egyik sorát idézi.

A kötet egyedülálló módon mutatja be a föld alatti munkát. Nem portrék, emberábrázolások, vagy a „hős bányászt” bemutató képek, hanem a munkafolyamatokat a maguk természetességében ábrázoló fotók.

GALÉRIA: 27 hónap alatt 100 adás Tatabánya történetének száznégy évét mutatta be (Fotó: Dallos István)

Fotók: Dallos István

A kötet éppúgy képes történelmi krónika, ahogy a podcastek: az információ, a történelmi tények és a képek kapcsolódnak össze.

A Képes történelem első adását 2023. májusában rögzítették. Az eltelt 27 hónapban 100 adás készült, adásonként átlagosan 50 perccel. Összesen tehát 5000 perc, 83,3 óra és 3,5 nap a Képes történelem adásainak folyama, 3,5 napig egyfolytában lehetne hallgatni az újabb és újabb információkat.

-A kép számomra egy megigézés, a hely szellemének megigézése – zárta a beszélgetést-sorozatot István.

Kétéves történelmi utazás zárult le, amelyben a kemma.hu munkatársai is részt vettek az anyagok előkészítésében.

Kemma.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu