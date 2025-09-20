2 órája
Száz adás huszonhét hónap alatt: Tatabánya történetének 104 évét mutatta be +fotók
Lezárult a Képes történelem podcast sorozata – elköszöntek a történelmi krónika készítői.
Száz adást rögzített a 24 Óra a kemma.hu podcast stúdiójában Dallos István és Sugár Gabi 2023. májustától 2025. július 30-áig. A Képes történelem című Tatabányát bemutató várostörténeti podcast-sorozat 1896-tól 2000-ig mutatta be a 104 év alatti történéseket bányanyitásoktól a bezárásukig. A fotók nagy részét Dallos István készítette.
Az ünnepi beszélgetésről meséljenek csak a képek. Dallos István kedvenc képeit hozta el ismét, hogy megmutassa, s ezeket lapozgathatják a sorozat lelkes hallgatói. Sok közöttük a szociofotó, amelyeket Mésztelepen rögzített az 1990-es évek elején. A látható üzeneten túl mély mondanivalót hordoznak. A Játék a végtelennel pedig egy fotogram sorozatának egyik alkotása, mely szerepel a sorozat záróképei között.
Szó volt nemrégiben megjelent könyvéről, amelynek címe: „Lenn a tárnák mélyén…, ez a Bányásztársak jószerencsét! című dal egyik sorát idézi.
A kötet egyedülálló módon mutatja be a föld alatti munkát. Nem portrék, emberábrázolások, vagy a „hős bányászt” bemutató képek, hanem a munkafolyamatokat a maguk természetességében ábrázoló fotók.
GALÉRIA: 27 hónap alatt 100 adás Tatabánya történetének száznégy évét mutatta be (Fotó: Dallos István)Fotók: Dallos István
A kötet éppúgy képes történelmi krónika, ahogy a podcastek: az információ, a történelmi tények és a képek kapcsolódnak össze.
A Képes történelem első adását 2023. májusában rögzítették. Az eltelt 27 hónapban 100 adás készült, adásonként átlagosan 50 perccel. Összesen tehát 5000 perc, 83,3 óra és 3,5 nap a Képes történelem adásainak folyama, 3,5 napig egyfolytában lehetne hallgatni az újabb és újabb információkat.
-A kép számomra egy megigézés, a hely szellemének megigézése – zárta a beszélgetést-sorozatot István.
Kétéves történelmi utazás zárult le, amelyben a kemma.hu munkatársai is részt vettek az anyagok előkészítésében.
