Megütötte, majd bottal is fejbe vágta édesanyját egy férfi – a bíróság kimondta az ítéletet!

A Tatabányai Törvényszék jogerős ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki tavaly tavasszal brutális módon megverte mozgáskorlátozott édesanyját. A bíróság végül a vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, miután kimondták: pszichiátriai betegsége miatt nem volt képes felismerni cselekedete következményeit. – tette közzé a Tatabányai Törvényszék

A bíróság szerint a kényszergyógykezelés volt az egyetlen lehetséges döntés

Kényszergyógykezelés lett az ítélet

Az eset 2024. március 18-án reggel történt a családi házuk udvarán. A pszichiátriai betegséggel küzdő férfi minden előzmény nélkül arcon ütötte mozgásában korlátozott, járássegítő könyökmankó használatára szoruló édesanyját. Az asszony az ütéstől a földre zuhant, ekkor fia a kezébe kapta az édesanyja járóbotját és a fejére sújtott vele.

A támadás következtében az idős nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett el. A súlyos állapotban kórházba került sértett életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Miért nem szabadságvesztés lett a büntetés?

A bírósági szakértők megállapították, hogy a vádlott pszichiátriai betegsége miatt nem volt abban az állapotban, hogy felismerje tette súlyát, vagy hogy döntéseit annak megfelelően hozza meg. Ezért a testület a férfit felmentette az életveszélyt okozó testi sértés vádja alól, viszont testi sértés bűntettében bűnösnek találták.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a vádlott hasonló cselekményt követhet el, a bíróság a kényszergyógykezelés elrendelését tartotta a közösség és a sértett védelme szempontjából a legindokoltabbnak.

A döntés jogerős

A Tatabányai Törvényszék ítélete jogerős, így a férfi kórházi, zárt intézményi körülmények között folytatja életét, ahol folyamatos pszichiátriai ellátásban részesül. Az intézkedés időtartamáról a kezelőorvosok állapotfelmérései alapján döntenek majd, és annak megszüntetésére csak akkor van lehetőség, ha igazoltan megszűnik a további bűncselekmény elkövetésének veszélye.

A Tatabányai Törvényszék közleményében kiemelte: a bíróság döntése egyértelműen a társadalom védelmét, valamint a sértett biztonságát szolgálja.