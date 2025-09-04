szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

13 perce

Megütötte, majd bottal is fejbe vágta édesanyját egy férfi – a bíróság kimondta az ítéletet!

Címkék#közlemény#Tatabányai Törvényszék#pszichiátriai#intézményi#vádlott#ítélet

Egyik reggel minden előzmény nélkül rátámadt édesanyjára egy tatabányai férfi. A bíróság a kényszergyógykezelés elrendelését tartotta szükségesnek.

Balogh Rebeka

A Tatabányai Törvényszék jogerős ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki tavaly tavasszal brutális módon megverte mozgáskorlátozott édesanyját. A bíróság végül a vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, miután kimondták: pszichiátriai betegsége miatt nem volt képes felismerni cselekedete következményeit. – tette közzé a Tatabányai Törvényszék

bíróság szerint a kényszergyógykezelés volt az egyetlen lehetséges döntés Forrás: nlc
A bíróság szerint a kényszergyógykezelés volt az egyetlen lehetséges döntés
Forrás: nlc

Kényszergyógykezelés lett az ítélet

Az eset 2024. március 18-án reggel történt a családi házuk udvarán. A pszichiátriai betegséggel küzdő férfi minden előzmény nélkül arcon ütötte mozgásában korlátozott, járássegítő könyökmankó használatára szoruló édesanyját. Az asszony az ütéstől a földre zuhant, ekkor fia a kezébe kapta az édesanyja járóbotját és a fejére sújtott vele.

A támadás következtében az idős nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett el. A súlyos állapotban kórházba került sértett életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Miért nem szabadságvesztés lett a büntetés?

A bírósági szakértők megállapították, hogy a vádlott pszichiátriai betegsége miatt nem volt abban az állapotban, hogy felismerje tette súlyát, vagy hogy döntéseit annak megfelelően hozza meg. Ezért a testület a férfit felmentette az életveszélyt okozó testi sértés vádja alól, viszont testi sértés bűntettében bűnösnek találták.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a vádlott hasonló cselekményt követhet el, a bíróság a kényszergyógykezelés elrendelését tartotta a közösség és a sértett védelme szempontjából a legindokoltabbnak.

A döntés jogerős

A Tatabányai Törvényszék ítélete jogerős, így a férfi kórházi, zárt intézményi körülmények között folytatja életét, ahol folyamatos pszichiátriai ellátásban részesül. Az intézkedés időtartamáról a kezelőorvosok állapotfelmérései alapján döntenek majd, és annak megszüntetésére csak akkor van lehetőség, ha igazoltan megszűnik a további bűncselekmény elkövetésének veszélye.

A Tatabányai Törvényszék közleményében kiemelte: a bíróság döntése egyértelműen a társadalom védelmét, valamint a sértett biztonságát szolgálja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu