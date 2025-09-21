Újra megnyitotta kapuit a vasúti forgalom előtt a Keleti-pályaudvar

A vasárnap hajnali üzemzavarok miatt a reggeli órákban nem tudott megnyitni a Keleti-pályaudvar. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnap kora reggel jelentette be a hírt, miszerint elhúzódik a pályaudvar megnyitása. A szükséges váltó beállításokat elvégezték, így vasárnap déltől már részben indít és fogad vonatokat a Keleti-pályaudvar.

Újra indít és fogad vonatokat a Keleti-pályaudvar

Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Az első vonatok már el is indultak a Keleti-pályaudvar megnyitott területéről

Az első vonatok már el is indultak a Keleti-pályaudvarról. A vasárnapi 12:15-kor Szolnokra közlekedő Z60-as zónázó vonat, immár a teljes útvonalán közlekedett már. A forgalom fokozatosan áll helyre, a vasárnap esti órákban elsőként az egri, a gyöngyösi és az elővárosi vonatok, estétől ütemesen a távolsági járatok kapnak helyet a pályaudvaron, majd a hétfő reggeli óráig lépcsőzetesen, valamennyi járat már a pályaudvarról indul és ide is fog megérkezni. A forgalmi rend zavartalansága érdekében a MÁVBUSZ-ok tovább is segítik a pályaudvar teljes körű újranyitását az Országos Havária Központ forgatókönyve alapján. További részleteket a Mávinform oldalán tudhatnak meg.