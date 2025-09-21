Nem nyit ki időben a Keleti-pályaudvar: utasok figyelem, változások a közlekedésben

A Keleti-pályaudvar felújítása a tervezett időben befejeződött, vasárnap hajnaltól azonban nem tud még egyenlőre indítani és fogadni vonatokat Magyarország legnagyobb vasúti pályaudvara. Hegyi Zsolt a részletekről és, hogy mikor indulhat meg a forgalom közösségi oldalán beszélt.

A Keleti-pályaudvar megnyitása egyenlőre elhúzódik, de dolgoznak a hiba elhárításán

Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Ez okozta a Keleti-pályaudvar megnyitásának elhúzódását

A pályaudvar felújítási munkálatai ugyan befejeződtek, de az egy hónapos áramtalanítást követő újraindításnál nem várt biztosító berendezés üzemzavar lépett fel. Ezáltal vasárnap hajnaltól az állomás nem indít és nem fogad vonatokat. Az utascsarnok is zárva tart, amíg az üzemzavar elhárítása tart.

A forgalom átszervezése folyamatban, ekkor nyithat meg a Keleti

Hegyi Zsolt arról is beszélt, hogy az Országos Havária Központ a hajnali órákban azon dolgozott, hogy megszervezze a közlekedési rendet és megfelelő létszámú MÁVBUSZ, buszvezető, illetve mozdonyvezető álljon rendelkezésre a forgalom lebonyolítására. Az elsődleges információk szerint a Keleti-pályaudvar napközben megnyílik a vonatforgalom előtt. Amíg ez viszont eltart az állomás épülete zárva tart. A Máv-csoport munkatársai a helyszínen segítik a tájékozódást és a pótlóbuszokra való felszállást.

Egy biztos, technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De azt, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttasson.

-emelte ki Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.