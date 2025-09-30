Fél tank benzin, tele bevásárlókocsi – így vásárolnak a határ túloldalán

Már hétvégente sem szokatlan jelenség, hogy a révkomáromi (Észak-Komárom) áruházak parkolóit magyar rendszámú autók töltik meg. Egyre több magyar vásárló dönt úgy, hogy akár 50–100 kilométeres távolságról is átjár Szlovákiába nagybevásárlásra. A komáromi Kaufland hipermarket különösen népszerű célpont: a parkolóban minden harmadik-negyedik autó magyar, az üzletben pedig szinte alig hallani szlovák szót, mivel a vásárlók és még az eladók jó része is magyarul beszél.

A komáromi Kaufland gyümölcsosztálya – sok alapélelmiszerhez hasonlóan a szezonális gyümölcsök is gyakran olcsóbbak, mint a magyar boltokban

Forrás: Beküldött fotó

A komáromi Kaufland népszerűsége

A bevásárlóturizmus méretét jól mutatja, hogy tavaly óta több tízezren csatlakoztak a Facebookon szerveződő „Szlovákiai bevásárlás” csoporthoz – ma már mintegy 83 ezres taglétszámmal. Egy Kaufland Komárno nevű nyilvános csoport is létrejött a közösségi oldalon, ahova szintén több mint 38 ezren csatlakoztak, hogy megosszák a kiruccanásaik termékeit és a tapasztalataikat. Innen tudtuk meg, hogy voltak olyanok is, akik egészen a fővárosból, Budapestről utaznak Észak-Komáromba nagybevásárlás gyanánt.

Vannak, akik összeállnak és szervezett kisbuszos vagy telekocsis túrákon mennek át Komáromba bevásárolni, akár Budapestről is. A jelenség mozgatórugója egyszerű: a határ túloldalán sok élelmiszer olcsóbb, nagyobb akciókkal kapható, így a spórolás még az útiköltséget is bőven fedezheti.

Akciók euróban és forintban – a szlovákiai akciós újság kínálata

A szlovák Kaufland heti akciós újság aktuális verziója október 1-ig érvényes, vonzó ajánlatokat tartalmaz. Íme a legérdekesebb példák:

Tojás (30 darabos tálca):

Ár: 3,33 € (~1299 Ft)

Darabonként kb. 43 Ft

Magyarországon: egy tojás 60–75 Ft, a 30-as tálca 2000–2300 Ft körül

Megtakarítás: ~30–40%

Toalettpapír (3 rétegű, 24 darabos):

Ár: 5,99 € (~2335 Ft)

Eredeti ár: 9,73 € → 38% kedvezmény

Magyarországon: 3000 Ft felett

Megtakarítás: több száz forint

UHT tartós tej (1 literes doboz):

Ár: 0,79 € (~310 Ft)

Magyarországon: 300–350 Ft

Árkülönbség: minimális

Kenyér (1 kg):

Ár: kb. 1,59 € (~640 Ft) akció nélkül

Magyarországon: 800 Ft körül

Megtakarítás: ~20%

Kifli és zsemle: