Bevásárlóturizmus

58 perce

Fél tank benzin, tele bevásárlókocsi – így vásárolnak a határ túloldalán

Telekocsival, kisbusszal, családostul – így indulnak a magyarok hétvégenként Szlovákiába. A komáromi Kaufland akciói miatt sokan inkább ott pakolják tele a kosarat, hiszen a különbségek nemcsak forintokban, hanem tízezrekben mérhetők.

Bajcsy Tünde

Már hétvégente sem szokatlan jelenség, hogy a révkomáromi (Észak-Komárom) áruházak parkolóit magyar rendszámú autók töltik meg. Egyre több magyar vásárló dönt úgy, hogy akár 50–100 kilométeres távolságról is átjár Szlovákiába nagybevásárlásra. A komáromi Kaufland hipermarket különösen népszerű célpont: a parkolóban minden harmadik-negyedik autó magyar, az üzletben pedig szinte alig hallani szlovák szót, mivel a vásárlók és még az eladók jó része is magyarul beszél.

A komáromi Kaufland gyümölcsosztálya – sok alapélelmiszerhez hasonlóan a szezonális gyümölcsök is gyakran olcsóbbak, mint a magyar boltokban.
Forrás: Beküldött fotó

A komáromi Kaufland népszerűsége

A bevásárlóturizmus méretét jól mutatja, hogy tavaly óta több tízezren csatlakoztak a Facebookon szerveződő „Szlovákiai bevásárlás” csoporthoz – ma már mintegy 83 ezres taglétszámmal. Egy Kaufland Komárno nevű nyilvános csoport is létrejött a közösségi oldalon, ahova szintén több mint 38 ezren csatlakoztak, hogy megosszák a kiruccanásaik termékeit és a tapasztalataikat. Innen tudtuk meg, hogy voltak olyanok is, akik egészen a fővárosból, Budapestről utaznak Észak-Komáromba nagybevásárlás gyanánt. 

Vannak, akik összeállnak és szervezett kisbuszos vagy telekocsis túrákon mennek át Komáromba bevásárolni, akár Budapestről is. A jelenség mozgatórugója egyszerű: a határ túloldalán sok élelmiszer olcsóbb, nagyobb akciókkal kapható, így a spórolás még az útiköltséget is bőven fedezheti.

Akciók euróban és forintban – a szlovákiai akciós újság kínálata

A szlovák Kaufland heti akciós újság aktuális verziója október 1-ig érvényes, vonzó ajánlatokat tartalmaz. Íme a legérdekesebb példák:

Tojás (30 darabos tálca):

  • Ár: 3,33 € (~1299 Ft)
  • Darabonként kb. 43 Ft
  • Magyarországon: egy tojás 60–75 Ft, a 30-as tálca 2000–2300 Ft körül
  • Megtakarítás: ~30–40%

Toalettpapír (3 rétegű, 24 darabos):

  • Ár: 5,99 € (~2335 Ft)
  • Eredeti ár: 9,73 € → 38% kedvezmény
  • Magyarországon: 3000 Ft felett
  • Megtakarítás: több száz forint

UHT tartós tej (1 literes doboz):

  • Ár: 0,79 € (~310 Ft)
  • Magyarországon: 300–350 Ft
  • Árkülönbség: minimális

Kenyér (1 kg):

  • Ár: kb. 1,59 € (~640 Ft) akció nélkül
  • Magyarországon: 800 Ft körül
  • Megtakarítás: ~20%

Kifli és zsemle:

  • Ár: 48–52 Ft/darab
  • Magyarországon: ~69 Ft/darab
  • Megtakarítás: kb. 30%
Pékáru-részlegén a kenyér és a péksütemények is olcsóbbak, mint a legtöbb hazai boltban – egy kifli 50 forint körül megvásárolható
Forrás: Beküldött fotó

Burgonya (2 kg kiszerelés)

  • Szlovákia: kb. 1,80 € (≈ 700 Ft / 2 kg → 350 Ft/kg)
  • Magyarország: 450–550 Ft/kg (aktuális piaci és bolti akciók alapján)
  • Megtakarítás: ~25–35%

Édességek (pl. Milka 100 g tábla csokoládé)

  • Szlovákia: akciósan gyakran 0,89–0,99 € ≈ 350–390 Ft
  • Magyarország: 450–550 Ft (akció nélkül akár 600 Ft felett is)
  • Megtakarítás: ~20–30%

Édességek (pl. Ferrero Rocher 16 darabos)

  • Szlovákia: 4,99 € ≈ 1940 Ft
  • Magyarország: 2400–2600 Ft
  • Megtakarítás: ~20–25%

Narancs (1 kg):

  • Ár: 0,89 € (~350 Ft)
  • Magyarországon: akciósan is ~639 Ft
  • Megtakarítás: ~40%

Zöldség-gyümölcs (paradicsom, paprika, burgonya):

  • Rendszeresen jelentős kedvezményekkel szerepelnek a szlovák újságban
  • Magyarországnál jellemzően olcsóbbak

Sör és üdítő – „multi-buy” akciók:

  • Példa: 4 üveg áráért 8 darab (50% engedmény)
  • Egyes márkák: 5 áráért 10 darab
  • Fél literes dobozos sör: gyakran 1 € alatt

Cseh Kozel sör Kaufland-kártyával: 0,39 € (153 Ft)

  • Magyarországon: ugyanaz ~400 Ft
  • Árkülönbség: több mint kétharmad
A komáromi Kaufland egyik slágere a sör: a nagy kiszerelések és akciók miatt sok magyar vásárló ezért kel útra
Forrás: Beküldött fotó

Ásványvíz vs. sör:

  • Fél liter ásványvíz Magyarországon ~180 Ft
  • Akciós sör Szlovákiában: 153 Ft
  • Ezért mondják sokan: „kint olcsóbb a sör, mint a víz”.

Megéri a kiruccanás

A fenti konkrét példák jól mutatják, miért éri meg átruccanni bevásárolni. A Facebook-csoport tagjai is arról számolnak be, hogy a szlovák üzletek akciói jóval nagyobbak, mint az itthoniak: nem ritka a 40-50%-os leárazás, szemben a magyar boltokban megszokott 20-25%-kal. 

Ennek köszönhetően egy nagybevásárlásnál akár tízezres nagyságrendű megtakarítás is összejöhet. Egy májusi ár-összehasonlítás szerint például egy vegyes termékekből álló, 100 eurós bevásárlás Szlovákiában nagyjából 25 ezer forinttal olcsóbb volt, mintha ugyanazt Magyarországon vették volna meg - írja az mfor.hu

Persze fontos hozzátenni, hogy nem minden termék olcsóbb odakint: előfordul, hogy bizonyos hús- vagy tejtermék akció nélkül drágább, mint idehaza, és az aktuális euró-forint árfolyam is befolyásolja a megtakarítást

A tapasztalt „bevásárlóturisták” azonban felkészülten mennek: előre átnézik a szlovák akciós újságot – amelyet a Kaufland már magyar nyelven, forint árakkal is elérhetővé tesz, listát írnak a kedvezményes termékekről, és nagy tételben vásárolnak belőlük. Így a határ túloldalán megtöltött kamrapolc vagy hűtő láttán joggal érezhetik, hogy a kis utazás valóban nagy spórolást hozott a konyhapénzben.

 

