2 órája
Miért zúgnak katonai helikopterek az égen? – Kiderült az ok!
Az elmúlt napokban sokan felkapják a fejüket a magasban zúgó hatalmas gépek hangjára. Megtudtuk, hogy miért tűnnek fel sorra a katonai helikopterek.
Sokan felfigyelhettek az utóbbi napokban arra, hogy hatalmas, sötétzöld katonai helikopterek törik meg a városi zajt. Nem kell megijedni: mindez az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű hadgyakorlat része, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb művelete.
A hat héten át tartó gyakorlat során folyamatosan mozognak csapatok az ország különböző pontjain, amelyből természetesen a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is kiveszi a részét.
Katonai helikopterek a konvojok nyomában
A laktanyától több konvoj indul és érkezik, ezek biztosítását végzik azok a helikopterek, amelyek mostanság gyakrabban tűnnek fel az égbolton. A honvedelem.hu tájékoztatása szerint a szolnoki helikopterdandár katonái ezúttal Pápáról felszállva teljesítik feladataikat, miközben különféle típusú helikopterek – köztük H145M, H225M, Mi–24P és AS350B – is részt vesznek a műveletekben.
A gyakorlat célja, hogy valósághű körülmények között teszteljék: a magyar alakulatok képesek-e az ország bármely pontján maradéktalanul ellátni feladataikat. A gyakorlat nem csupán katonai, hanem összkormányzati: a teljes államigazgatás bevonásával vizsgálják, miként működne a rendszer egy válsághelyzetben.
Katonai konvoj lepi el az M1-es autópályát, erre figyelmeztetnek minden autóst
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a közelmúltban a tatai dandárnál is szemlét tartott, ahol a Kemma.hu-nak is beszélt a gyakorlat fontosságáról.
– Tata a nehézvasak helyőrsége, itt vannak azok a kiképzett katonáink, akik más helyőrségeket is megerősítenek. A dandár magas készültségi szintje lehetővé teszi, hogy az ország védelmében kiemelt szerepet kapjon, sőt bizonyos elemei később NATO-parancsnokság alá is kerülhetnek – mondta.
A vezérezredes kiemelte: a NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai gyakorlat. „Egy ilyen volumenű művelethez minden percben több ezer katona és több mint száz technikai eszköz kapcsolódik” – tette hozzá.
Tatán is forr a levegő: a NATO legnagyobb hadgyakorlata zajlik nálunk
Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatokban a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint kétezer tartalékos is részt vesz, sőt horvát, olasz, amerikai és török erők is bekapcsolódnak. Ezért tapasztalhatják a civilek a megszokottnál nagyobb katonai jelenlétet, konvojokat, helikopterek és repülőgépek zaját.
A lakosságtól a honvédség türelmet és megértést kér, hiszen a gyakorlat a biztonságot szolgálja. Böröndi vezérezredes szerint a legnagyobb eredmény már most látszik:
– A legnagyobb siker, hogy Magyarország állampolgárai biztonságban vannak.