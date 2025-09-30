Miért zúgnak katonai helikopterek az égen? – Kiderült az ok!

Sokan felfigyelhettek az utóbbi napokban arra, hogy hatalmas, sötétzöld katonai helikopterek törik meg a városi zajt. Nem kell megijedni: mindez az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű hadgyakorlat része, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb művelete.

Forrás: honvedelem.hu

A hat héten át tartó gyakorlat során folyamatosan mozognak csapatok az ország különböző pontjain, amelyből természetesen a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is kiveszi a részét.

Katonai helikopterek a konvojok nyomában

A laktanyától több konvoj indul és érkezik, ezek biztosítását végzik azok a helikopterek, amelyek mostanság gyakrabban tűnnek fel az égbolton. A honvedelem.hu tájékoztatása szerint a szolnoki helikopterdandár katonái ezúttal Pápáról felszállva teljesítik feladataikat, miközben különféle típusú helikopterek – köztük H145M, H225M, Mi–24P és AS350B – is részt vesznek a műveletekben.

A gyakorlat célja, hogy valósághű körülmények között teszteljék: a magyar alakulatok képesek-e az ország bármely pontján maradéktalanul ellátni feladataikat. A gyakorlat nem csupán katonai, hanem összkormányzati: a teljes államigazgatás bevonásával vizsgálják, miként működne a rendszer egy válsághelyzetben.