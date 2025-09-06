Igaz ember, igaz magyar ment el: megható szavakkal búcsúznak Kásler Miklóstól

Pénteken érkezett a szörnyű hír, elhunyt Kásler Miklós. Kimagasló orvosszakmai munkájával és az Országos Onkológiai Intézet egykori főigazgató főorvosaként is tekintélyes hírnévre és szeretettre tett szert. 2018 és 2022 között Magyarország emberi erőforrások minisztereként dolgozott. Erős Gábor, országgyűlési képviselő és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony is közösségi oldalán búcsúzott el a volt minisztertől.

Erős Gábor megható sorokkal búcsuzott Kásler Miklóstól.

Forrás: Magyar Nemzet/Világgazdaság

Megható sorok Kásler Miklósról az országgyűlési képviselőktől

Megható sorokkal búcsúzott Erős Gábor és Czunyiné dr. Bertalan Judit Kásler Miklóstól.

Igaz ember, igaz magyar, orvos, tudós, politikai családunk tagja ment ma el. Kásler Miklós onkológus orvos 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztereként szolgálta Magyarországot. Nehéz feladatot vállalt, egy rendkívüli időszakban, a covid idején. Hálával tartozunk neki áldozatos munkájáért! Isten Önnel Miniszter Úr!

-fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit.

Erős Gábor, országgyűlési képviselő is elbúcsúzott a volt minisztertől.

Elhunyt Kásler Miklós, az onkológia kiemelkedő alakja, volt miniszter, aki életét a tudomány és a nemzeti értékek szolgálatába állította. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

írta közösségi oldalán Erős Gábor.