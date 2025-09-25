szeptember 25., csütörtök

Játék

1 órája

Panoráma és történelem: fedezd fel a Kálvária-dombot Tatán!

A Kálvária-domb Tata egyik legizgalmasabb látnivalója, ahol a történelem, a vallási műemlékek és a természetvédelmi kincsek egy helyen találkoznak. A Kálvária-domb Tata tetejéről lenyűgöző panoráma tárul elénk, míg a lábánál geológiai és kulturális emlékek várják a látogatót.

Varga Panna

A Kálvária-domb Tata délnyugati részén magasodik, és különleges hangulatával azonnal rabul ejti az ide érkezőket. A kopár mészkősziklán több nevezetesség is egymás mellett található: a barokk Kálvária-szoborcsoport, a fehér falú kápolna, az ipari műemlék víztorony és a közel 40 méteres Fellner Jakab-kilátó, ahonnan páratlan kilátás nyílik Tatára és környékére.

Kálvária-domb Tata
Kálvária-domb Tata:  Gyönyörű panoráma tárul elénk, ha le nézünk a magaslatról
Forrás: https://kirandulastippek.hu/

Tatai látnivalók:

Kálvária és kápolna

A barokk szoborcsoportot Schweiger Antal faragta az 1770-es években. A Krisztust és a két latort ábrázoló keresztek mellett Szűzanya, János evangélista és Mária Magdolna alakjai teszik teljessé a kompozíciót. Érdekesség, hogy stációk sosem készültek a domboldalra. A kápolna története is különleges: a XIV. századi gótikus Szent János-templom romjain, Fellner Jakab tervei alapján épült 1755-ben, barokk és rokokó jegyeket hordozva.

Fellner Jakab-kilátó

A domb fő látványossága 1939-ben épült, egykori sörétöntő torony, amely az 1960-as évektől kilátóként működik. Közel 200 lépcső vezet fel a tetejére, ahonnan egész Tata, az Öreg-tó, valamint a Gerecse és a Vértes hegyvonulatai is jól látszanak.

Szabadtéri Geológiai Múzeum

A domb tövében elhelyezkedő geológiai bemutatóhely egy felhagyott kőbányában kapott helyet. A szabadtéri kiállítás több száz millió év geológiai múltját, őslénytani emlékeket, botanikai érdekességeket és bányászattörténeti örökséget mutat be. Magyarország szinte minden kőzete megtekinthető és megérinthető itt, a tárlat pedig kizárólag szakvezetéssel látogatható.

A Kálvária-domb így egyszerre történelmi emlékhely, vallási központ és természeti érdekesség. Tata egyik legszebb panorámáját nyújtja, ahol minden részlet külön élményt rejt. Ha pedig szeretnéd új szemszögből felfedezni ezt a különleges helyet, most egy online puzzle formájában is kipróbálhatod - rakd ki, és tárd fel a Kálvária-domb minden titkát!

Így rakd ki a puzzle-t: Kálvária-domb Tata

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül itt a teljes fénykép:

Tatai Kálvária-domb
Tatai Kálvária-domb
Forrás: https://kirandulastippek.hu/

 

 

