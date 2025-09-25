Hosszú évek a fegyházban: súlyos büntetést kapott a kábítószerrel lebukott férfi

A bíróság komolyan vette az ügy súlyát, és nem kegyelmezett az elítéltnek. Az eset rámutat arra, hogy a jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása milyen komoly következményekkel járhat.

A vádlott otthonában több rejtekhelyen is kábítószert találtak

Forrás: Shutterstock

Ítélet született a tárkányi kábítószerügyben

A Komáromi Járásbíróság 6 év fegyházbüntetéssel és 6 év közügyektől való eltiltással sújtotta azt a férfit, akit kábítószer birtoklása miatt állítottak bíróság elé. Az ítélet még nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. A tárgyalást követően – az ügyész indítványára – a bíróság külön végzésben elrendelte a férfi letartóztatását is.