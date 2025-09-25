1 órája
Hosszú évek a fegyházban: súlyos büntetést kapott a kábítószerrel lebukott férfi
Egy tárkányi férfit ítélt el a Komáromi Járásbíróság. Az otthonában nagy mennyiségű kábítószert találtak, emiatt 6 év fegyházat és eltiltást kapott.
A bíróság komolyan vette az ügy súlyát, és nem kegyelmezett az elítéltnek. Az eset rámutat arra, hogy a jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása milyen komoly következményekkel járhat.
Ítélet született a tárkányi kábítószerügyben
A Komáromi Járásbíróság 6 év fegyházbüntetéssel és 6 év közügyektől való eltiltással sújtotta azt a férfit, akit kábítószer birtoklása miatt állítottak bíróság elé. Az ítélet még nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. A tárgyalást követően – az ügyész indítványára – a bíróság külön végzésben elrendelte a férfi letartóztatását is.
Otthon rejtegette és fogyasztotta a drogot
A vádlott a nyomozás adatai szerint 2021 tavaszán jutott hozzá a kábítószerhez, amelyet tárkányi otthonában tárolt. A metamfetamint különböző helyekre rejtette el a lakásban: a hálószobai bárszekrénybe, egy hifitoronyba, de még a hűtő tetejére és egy hordóra is került belőle. A férfi a beszerzett anyagból fogyasztott is.
Nem kis mennyiségről volt szó
A lefoglalt metamfetamin mennyisége jelentősen meghaladta a törvényben meghatározott határértéket. A szakértői vizsgálat szerint az anyag mennyisége 36-szorosa volt a csekély mennyiség felső határának, és az úgynevezett „jelentős mennyiség” alsó határát is 1,8-szorosan túllépte.