Bíróság

1 órája

Hosszú évek a fegyházban: súlyos büntetést kapott a kábítószerrel lebukott férfi

Címkék#drog#tárkányi#fegyház#vádlott#kábítószer

Egy tárkányi férfit ítélt el a Komáromi Járásbíróság. Az otthonában nagy mennyiségű kábítószert találtak, emiatt 6 év fegyházat és eltiltást kapott.

Kemma.hu

A bíróság komolyan vette az ügy súlyát, és nem kegyelmezett az elítéltnek. Az eset rámutat arra, hogy a jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása milyen komoly következményekkel járhat.

Kábítószer- kereskedelem a parkolóban
A vádlott otthonában több rejtekhelyen is kábítószert találtak
Forrás:  Shutterstock

Ítélet született a tárkányi kábítószerügyben

A Komáromi Járásbíróság 6 év fegyházbüntetéssel és 6 év közügyektől való eltiltással sújtotta azt a férfit, akit kábítószer birtoklása miatt állítottak bíróság elé. Az ítélet még nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. A tárgyalást követően – az ügyész indítványára – a bíróság külön végzésben elrendelte a férfi letartóztatását is.

Otthon rejtegette és fogyasztotta a drogot

A vádlott a nyomozás adatai szerint 2021 tavaszán jutott hozzá a kábítószerhez, amelyet tárkányi otthonában tárolt. A metamfetamint különböző helyekre rejtette el a lakásban: a hálószobai bárszekrénybe, egy hifitoronyba, de még a hűtő tetejére és egy hordóra is került belőle. A férfi a beszerzett anyagból fogyasztott is.

Nem kis mennyiségről volt szó

A lefoglalt metamfetamin mennyisége jelentősen meghaladta a törvényben meghatározott határértéket. A szakértői vizsgálat szerint az anyag mennyisége 36-szorosa volt a csekély mennyiség felső határának, és az úgynevezett „jelentős mennyiség” alsó határát is 1,8-szorosan túllépte.

