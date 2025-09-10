Íme a Netflix történetének legnézettebb filmje: A K-pop démonvadászok

A koreai popkultúra újabb hatalmas diadalát ünnepelhetjük: a K-pop démonvadászok (eredeti címén: KPop Demon Hunters) című animációs film hivatalosan is minden idők legnézettebb filmje lett a Netflix történetében. A produkció nemcsak rekordokat döntött a streamingplatformon, de világszerte kulturális jelenséggé vált, amely egyszerre szólította meg a K-pop rajongókat, az animáció szerelmeseit és azokat, akik valami friss, színes és egyedi élményre vágytak.

K-pop démonvadászok - Zoey, Rumi és Mira. Csillogás és titkok a színpadon: A K-pop idolok nemcsak énekelnek és táncolnak, hanem a világot is megvédik a démonoktól

Forrás: netflix.com

Miről is szól a K-pop démonvadászok?

A történet középpontjában egy K-pop lánycsapat a Huntrix áll, amely első pillantásra nem különbözik a valódi idolbandáktól: csillogó színpadi ruhák, tökéletes koreográfiák és elbűvölt rajongók veszik őket körül. Ám a lányok kettős életet élnek: amellett, hogy világsztárok, titokban démonvadászok is, akiknek küldetése megvédeni a világot a sötét erőktől.

A film narratívája sokkal többről szól, mint egy akciódús kalandról. Szimbolikusan tükörképet állít a K-pop világáról: bemutatja a rivaldafényt, a tökéletesség kényszerét, és azt, milyen árat kell fizetni a sikerért. Különösen erősen rezonál a Your Idol című dal, amely a rajongói elvárásokról, az idolok mögött rejlő valódi érzésekről szól.

A sztori fontos szereplői a Saja Boys, egy rivális fiúcsapat, akik szintén hatalmas népszerűségnek örvendenek. Ők a történetben egyszerre szimbolizálják a K-pop világ versengő természetét és annak árnyoldalait: a folyamatos nyomást, a rivalizálást és a média által felerősített tökéletességkultuszt.

Így tehát nem csak egy akciódús könnyed szórakozásról van szó, hanem arról is, hogy jobban megismerhessük Dél-Korea és a bálványkultusza jellemzőit. Akit eddig nem érdekelt a k-pop világa, az garantáltan kedvet kap hozzá az animációs film megtekintése után.

Sorra döntögeti a rekordokat

A film 2025. június 20-án debütált a Netflixen, és már az első hetekben letarolta a nézettségi toplistákat. Augusztus végére hivatalosan is átvette a vezetést a korábbi rekorder, a Red Notice elől: több mint 236 millió megtekintést regisztráltak, majd a Netflix hivatalos adatai szerint már 291,5 millió megtekintést is elért. Innen már csak egy ugrásra van a 300 millió, ami ennél a franchisenál nem is elképzelhetetlen, hogy elérje. Ezzel a K-pop démonvadászok nem csupán a platform legnépszerűbb animációja, hanem minden idők legtöbbször nézett filmje lett a szolgáltató történetében.