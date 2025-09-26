szeptember 26., péntek

Nyílt nap

1 órája

Traktor, kolbászillat és sütemények a Jávorka Pikniken

Címkék#piknik#Jávorka#péksütemény#Gépészet#cukrászdiák#körmendi Csaba#kolbász#pék

Finom sütemények, traktor, modell repülő és sült kolbász várta a gyerekeket. A Jávorka Pikniken az iskola képzéseivel ismerkedhettek a leendő diákok.

Goletz-DeáK Viktória

Vidám nyüzsgés töltötte be a tatai Jávorka iskola udvarát péntek délelőtt. A hagyományos Jávorka Piknik idén is megnyitotta kapuit, hogy játékos és ízletes programokkal csábítsa az általános iskolásokat és szüleiket.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az épület előtt egy hatalmas zöld traktor fogadta az érkezőket, a foci pálya felett, egy modellrepülő szelte az eget, közben pedig ropogva sült a friss kolbász a tűz fölött, amelynek illata azonnal odavonzotta a látogatókat.

Finom falatok a Jávorka Pikniken

A standoknál igazi kavalkád várta az érdeklődőket. Volt, ahol növényt ültethettek, máshol saját kezűleg készíthettek tésztát, vagy éppen kipróbálhatták a kalácsfonást. A legédesebb élményeket az iskola cukrászdiákjai kínálták: frissen sült tortaszeletekkel és aprósüteményekkel. Aki pedig egy tartalmasabb reggelire vágyott, megkóstolhatta a disznótorost is, ami a piknik egyik legnagyobb újdonságának számított.

A rendezvény céljáról Körmendi Csaba igazgató mesélt a Kemma.hu-nak. 
– A Jávorka Piknik tulajdonképpen egy pályaorientációs nap, amelyre általános iskolás gyerekeket várunk. Szeretnénk megmutatni nekik, hogy az élelmiszeriparhoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmák mennyire változatosak és élvezetesek. Fontos, hogy ne csak megnézzék, hanem ki is próbálják a tevékenységeket – fogalmazott.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az igazgató szerint a program szórakoztató formában ad ízelítőt az iskolai képzésekből. A figyelmes résztvevőket még kvízjáték is várta: a standoknál elhangzó információkra kellett emlékezniük, a legjobb három helyezett pedig jutalmat kapott.

Sütőtől a gépészetig

Az iskola legnépszerűbb szakjai közé tartozik a mezőgazdasági technikus, a sütő-cukrászipari technikus, a pék-cukrász, illetve a mezőgazdasági gépész. Ezekből a képzésekből minden évben külön osztályokat indítanak. Ugyanakkor a kertész szakoknál még lenne hely új diákoknak – ez a terület a gyümölcs- és zöldségtermesztés mellett a dísznövénykertészetbe is betekintést nyújt.

– A kertészet napjainkban egy felfelé ívelő ágazat. A környéken is épülnek új üvegházak, a családi kertek gondozására pedig egyre több helyen keresnek szakembereket. Jó lehetőségei vannak annak, aki ezt a pályát választja – emelte ki az igazgató.

Ösztöndíj és gyakorlati lehetőségek

A Jávorka diákjai nemcsak tanulási élményekkel, hanem anyagi támogatással is számolhatnak. Az állami ösztöndíjrendszernek köszönhetően már a kezdő szakképzős tanulók is havi 16 ezer forintot kapnak, a legjobb tanulmányi eredményt elérők pedig akár közel 60 ezer forintos ösztöndíjban is részesülhetnek.

Az iskola emellett kiterjedt céges kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így a tanulók gyakorlati helyhez is könnyen jutnak. – Fontos, hogy a diákok megtapasztalják a valódi munkakörnyezetet. Sokszor előfordul, hogy a gyakorlati helyből később munkahely lesz – tette hozzá Körmendi Csaba.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A PékPont titka

A pikniken bemutatkozott a Jávorka pékműhelye is, amely nemcsak gyakorlati oktatási helyszín, hanem valódi termelőüzem. A diákok által készített kenyerek és péksütemények a PékPont boltban egész évben elérhetők, a tataiak körében pedig igazi kedvenccé váltak.
– Nagyon sokan keresik a termékeinket, hiszen friss, jó minőségű árut tudunk adni piacképes áron. A diákok számára pedig hatalmas élmény, hogy amit készítenek, azt a vásárlók azonnal hazavihetik – mondta el az igazgató.

Aki most lemaradt a Jávorka Piknikről, több alkalommal is bepótolhatja az ismerkedést. Az iskola november 19-én, december 14-én és január 4-én nyílt napot tart, de részt vesznek a megyei pályaválasztási kiállításon is. Emellett az általános iskolák meghívására szívesen tartanak tájékoztatókat.
Az idei piknik egyszerre adott vidám családi élményt és komoly pályaorientációs tartalmat. A látogatók megérezhették, milyen közösség várja azokat, akik a Jávorkában folytatják tanulmányaikat, miközben finom péksütemények, kolbász és a jókedv illata lengte be az iskolaudvart.

GALÉRIA: Jávorka Piknik Tatán (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

