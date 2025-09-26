Traktor, kolbászillat és sütemények a Jávorka Pikniken

Vidám nyüzsgés töltötte be a tatai Jávorka iskola udvarát péntek délelőtt. A hagyományos Jávorka Piknik idén is megnyitotta kapuit, hogy játékos és ízletes programokkal csábítsa az általános iskolásokat és szüleiket.

Finom sütemények, traktor, modell repülő és sült kolbász várta a gyerekeket. A Jávorka Pikniken az iskola képzéseivel ismerkedhettek a leendő diákok.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az épület előtt egy hatalmas zöld traktor fogadta az érkezőket, a foci pálya felett, egy modellrepülő szelte az eget, közben pedig ropogva sült a friss kolbász a tűz fölött, amelynek illata azonnal odavonzotta a látogatókat.

Finom falatok a Jávorka Pikniken

A standoknál igazi kavalkád várta az érdeklődőket. Volt, ahol növényt ültethettek, máshol saját kezűleg készíthettek tésztát, vagy éppen kipróbálhatták a kalácsfonást. A legédesebb élményeket az iskola cukrászdiákjai kínálták: frissen sült tortaszeletekkel és aprósüteményekkel. Aki pedig egy tartalmasabb reggelire vágyott, megkóstolhatta a disznótorost is, ami a piknik egyik legnagyobb újdonságának számított.

A rendezvény céljáról Körmendi Csaba igazgató mesélt a Kemma.hu-nak.

– A Jávorka Piknik tulajdonképpen egy pályaorientációs nap, amelyre általános iskolás gyerekeket várunk. Szeretnénk megmutatni nekik, hogy az élelmiszeriparhoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmák mennyire változatosak és élvezetesek. Fontos, hogy ne csak megnézzék, hanem ki is próbálják a tevékenységeket – fogalmazott.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az igazgató szerint a program szórakoztató formában ad ízelítőt az iskolai képzésekből. A figyelmes résztvevőket még kvízjáték is várta: a standoknál elhangzó információkra kellett emlékezniük, a legjobb három helyezett pedig jutalmat kapott.

Sütőtől a gépészetig

Az iskola legnépszerűbb szakjai közé tartozik a mezőgazdasági technikus, a sütő-cukrászipari technikus, a pék-cukrász, illetve a mezőgazdasági gépész. Ezekből a képzésekből minden évben külön osztályokat indítanak. Ugyanakkor a kertész szakoknál még lenne hely új diákoknak – ez a terület a gyümölcs- és zöldségtermesztés mellett a dísznövénykertészetbe is betekintést nyújt.