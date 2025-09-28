szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

36 perce

Sült kolbász mellett beszélgettünk a Jávorka iskola képzéseiről

Címkék#Jávorka#péksütemény#ASzC#Kisalföldi#Körmendi Csaba#program

Megtartotta első nyílt napját a tatai Jávorka mezőgazdasági iskola. A Jávorka Pikniken az intézmény igazgatójával beszélgettünk a képzéseikről.

Goletz-DeáK Viktória

Milyen az, amikor egyszerre szól a zene, illatozik a friss kolbász, ropog a péksütemény, és közben egy hatalmas traktor köré gyűlnek a gyerekek? Pontosan ezt az élményt nyújtotta idén is a Jávorka Piknik Tatán, ahol a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Technikuma udvara szombaton igazi családi forgataggá alakult.

Finom sütemények, traktor, modell repülő és sült kolbász várta a gyerekeket. A Jávorka Pikniken az iskola képzéseivel ismerkedhettek a leendő diákok.
A Jávorka Pikniken a különböző képzésekkel ismerkedtek meg a diákok. A zöld traktor megszokott látvány az iskola udvarán
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Podcastünkban Körmendi Csabával, az iskola igazgatójával nemcsak a jó hangulatot idézzük fel, hanem beszélgetünk arról is, miért fontos ez a program a pályaorientáció szempontjából, milyen szakmákat kínál az iskola, és hogyan lehet a sütéstől a mezőgazdasági gépészetig mindenbe belekóstolni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu