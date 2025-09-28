Sült kolbász mellett beszélgettünk a Jávorka iskola képzéseiről

Milyen az, amikor egyszerre szól a zene, illatozik a friss kolbász, ropog a péksütemény, és közben egy hatalmas traktor köré gyűlnek a gyerekek? Pontosan ezt az élményt nyújtotta idén is a Jávorka Piknik Tatán, ahol a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Technikuma udvara szombaton igazi családi forgataggá alakult.

A Jávorka Pikniken a különböző képzésekkel ismerkedtek meg a diákok. A zöld traktor megszokott látvány az iskola udvarán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Podcastünkban Körmendi Csabával, az iskola igazgatójával nemcsak a jó hangulatot idézzük fel, hanem beszélgetünk arról is, miért fontos ez a program a pályaorientáció szempontjából, milyen szakmákat kínál az iskola, és hogyan lehet a sütéstől a mezőgazdasági gépészetig mindenbe belekóstolni.