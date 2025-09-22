Sokkoló eredmény: ezekre a játszóterekre nem szívesen viszed a gyereket

A játszótér elvileg a gyerekek felhőtlen szórakozását szolgálja. Ám nem mindegy, milyen állapotban vannak ezek a helyek – egy rosszul rögzített mászóka vagy törött csúszda komoly sérüléshez vezethet. A veszélyforrások sajnos nem ritkák, ezért a hatóságok is fokozott figyelmet fordítanak az ellenőrzésükre.

A játszótéri eszközök állapotát rendszeresen ellenőrzik a hatóságok

Forrás: NFKH

Minden harmadik játszótéren szabálytalanságot találtak

Az idei évben eddig 281 játszótéren összesen 1.907 játszóeszközt vizsgáltak meg a kormányhivatalok. Az ellenőrzések eredménye lesújtó: a helyszínek 37 százalékánál, az eszközök 23 százalékánál jogsértést állapítottak meg. Ezek miatt a hatóság 5,75 millió forint bírságot szabott ki, és több helyen az eszközök ideiglenes lezárását is elrendelte. A vizsgálatok nemcsak közterületekre, hanem intézmények, társasházak, éttermek és hotelek játszósarkaira is kiterjednek – írja az NFHK.

Az üzemeltetőé a felelősség

A hinták, mászókák, csúszdák biztonságát minden esetben az üzemeltetőnek kell garantálnia. Ez nemcsak rendszeres karbantartást, hanem háromévente kötelező ellenőrzést is jelent. Ha balesetveszélyes eszközt találnak, annak használatát azonnal meg kell akadályozni, a javításokat dokumentálni kell, és tíz évig megőrizni az iratokat. Az NKFH minden ilyen kötelezettség betartását vizsgálja.