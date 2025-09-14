szeptember 14., vasárnap

Gyomorforgató

1 órája

Felháborító, mi megy a játszótereken a héten: tű, hajléktalan, mocsok

Újabb botrányos esetre derült fény ma Tatabánya egyik kedvelt játszóterén. A héten ez már a harmadik eset, hogy gyomorforgató és életveszélyes volt a játszótér, ahová a helyi szülők gyermekeiket kikapcsolódni viszik a friss levegőre.

Miközben a gyerekek önfeledten játszanának, a szülők rettegve nézik, mibe lép vagy mibe nyúl a kicsi. Egy tatabányai lakosnak elege lett a Kertvárosban, a templom melletti játszótér áldatlan állapotából: a szemét, az alkoholos üvegek és a bokrokban megbúvó emberi ürülék látványával betelt a pohár. A helyzet azonban sajnos nem egyedi, a jelek szerint a város játszóterei egyre veszélyesebbé válnak.

A játszótér Tatabányán, eldobált szeméttel és elhanyagolt környezettel.
Pokoli állapotok a kertvárosi játszótéren Tatabányán.
Fotó: Facebook felhasználó / Forrás: Facebook felhasználó

 

Játszótér a pokolból: emberi ürülék a bokorban, szemét, tűk és alkoholos üvegek

 

Injekciós tűtől a gyanús alakokig: ez a valóság 2025-ben a tatabányai játszótereken

A mostani eset sajnos csak a jéghegy csúcsa. Ahogy arról a a héten beszámoltunk, egy másik tatabányai játszótéren eldobált injekciós tűk miatt rettegtek a szülők a fertőzésveszélytől. Nem sokkal korábban pedig Révkomáromban kellett a rendőrséget hívni egy gyanúsan viselkedő férfi miatt, aki a játszótéren ólálkodott. A kép lesújtó: a helyeknek, amiknek a felhőtlen játékról kellene szólniuk, egyre inkább a veszély és a félelem színtereivé válnak.

Hol a határ? A közbiztonság a mélyponton

A helyi lakos szerint hiába próbál tenni a helyzet ellen, süket fülekre talál. Felajánlott már munkát és pénzt is azoknak, akiket a rendetlenségért felelősnek tart, de elutasították. A probléma gyökere sokak szerint mélyebbre nyúlik: ahogy arról augusztusban már írtunk, a tatabányai közbiztonság a lakosság szerint a mélyponton van. A játszótereken uralkodó állapotok ennek a szomorú helyzetnek a leglátványosabb tünetei.

 

