Járványhelyzet

1 órája

Hepatitis A és légúti megbetegedések: romlik a járványügyi helyzet a szomszédban

Címkék#helyzet#járványügyi#Komáromi járásban#immunizáció#betegség#légúti fertőzés

Az ősz beköszöntével egyre többen küzdenek különféle betegségekkel - egyre többen kényszerülnek ágyba a vírusok miatt. A járvány azonban nemcsak a megszokott őszi betegségek miatt aggasztó, hanem a hepatitis A miatt is, amely több településen terjed a felvidéki komáromi járásban.

Bajcsy Tünde

A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss adatai szerint továbbra is súlyos járványügyi helyzet tapasztalható a Komáromi járásban. A sárgasággal megbetegedettek száma folyamatosan növekszik, emellett jelentősen emelkedett az akut légúti fertőzések és az influenzaszerű megbetegedések előfordulása is.

Egyre többen kényszerülnek ágyba a járvány miatt – az őszi időszakban ugrásszerűen nőtt a légúti megbetegedések száma Komárom környékén.
Forrás: pexels.com

Hepatitis A járvány: négy aktív gócpont

A 38. naptári héten a járásban nyolc új hepatitis A esetet jelentettek, így szeptember 22-ig összesen 139 fertőzés ismert négy különböző járványgócban. A legnagyobb góc Ógyallán (Hurbanovo) található, ahol három különböző járvány van érvényben.

  • Az egyik gócban eddig 95 esetet regisztráltak, és a fertőzések alacsony szociális-higiénés körülmények között élő családok körében terjedtek.
  • Egy másik gócban 29 esetet tartanak nyilván, 35 veszélyeztetett személlyel.
  • A harmadikban 9 eset fordult elő, 15 veszélyeztetett személlyel.

Komárom városában is aktív egy járványgóc, ahol eddig 6 megbetegedést jelentettek.

A tisztiorvosi hivatal több intézkedést is bevezetett: kötelező orvosi felügyelet és immunizáció a kontaktok számára (összesen 1367 főnél), járványügyi fertőtlenítések, az iskolák számára kiadott higiénés útmutatók, valamint a lakosság tájékoztatása.
Ógyallán külön intézkedéseket is hoztak, többek között fertőtlenítették az artézi kutat, biztosították a lakosság ivóvízellátását, és a tömegrendezvények szervezését továbbra sem ajánlják.

Légúti fertőzések: 75 százalékos növekedés egy hét alatt

A járásban az elmúlt héten 351 akut légúti megbetegedést jelentettek, ami 1414,3/100 ezer lakos megbetegedési aránynak felel meg. Ez 75,5 százalékos emelkedést jelent az előző héthez képest.

A leginkább érintettek a kisgyermekek (0–5 évesek), ahol a fertőzési arány meghaladja a 4260 esetet 100 ezer főre vetítve.
A betegségek lefolyása 9 betegnél volt komplikált (2 fülgyulladás és 7 arcüreggyulladás).

Az influenzaszerű megbetegedések száma is nő: az elmúlt héten 59 esetet regisztráltak, ami az összes légúti fertőzés közel 17 százalékát teszi ki. Ez szintén jelentős, 68,5 százalékos növekedést jelent.

A szezon kezdete óta Komáromi járásban 67 biológiai mintát vizsgáltak laboratóriumban: ezek közül 13 influenza A, 5 influenza B, 2 nem specifikált influenza, 4 RSV és 2 COVID–19 esetet mutattak ki. Az elmúlt héten sentinel mintavétel során 1 új COVID–19 fertőzést jelentettek.

Hétről hétre romlik a helyzet

Ez már a harmadik egymást követő héten hozunk friss hírt a járvány alakulásáról.

A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és további intézkedéseket vezethet be a járványok visszaszorítása érdekében.

 

