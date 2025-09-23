39 perce
Hepatitis A és légúti megbetegedések: romlik a járványügyi helyzet a szomszédban
Az ősz beköszöntével egyre többen küzdenek különféle betegségekkel - egyre többen kényszerülnek ágyba a vírusok miatt. A járvány azonban nemcsak a megszokott őszi betegségek miatt aggasztó, hanem a hepatitis A miatt is, amely több településen terjed a felvidéki komáromi járásban.
A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss adatai szerint továbbra is súlyos járványügyi helyzet tapasztalható a Komáromi járásban. A sárgasággal megbetegedettek száma folyamatosan növekszik, emellett jelentősen emelkedett az akut légúti fertőzések és az influenzaszerű megbetegedések előfordulása is.
Hepatitis A járvány: négy aktív gócpont
A 38. naptári héten a járásban nyolc új hepatitis A esetet jelentettek, így szeptember 22-ig összesen 139 fertőzés ismert négy különböző járványgócban. A legnagyobb góc Ógyallán (Hurbanovo) található, ahol három különböző járvány van érvényben.
- Az egyik gócban eddig 95 esetet regisztráltak, és a fertőzések alacsony szociális-higiénés körülmények között élő családok körében terjedtek.
- Egy másik gócban 29 esetet tartanak nyilván, 35 veszélyeztetett személlyel.
- A harmadikban 9 eset fordult elő, 15 veszélyeztetett személlyel.
Komárom városában is aktív egy járványgóc, ahol eddig 6 megbetegedést jelentettek.
A tisztiorvosi hivatal több intézkedést is bevezetett: kötelező orvosi felügyelet és immunizáció a kontaktok számára (összesen 1367 főnél), járványügyi fertőtlenítések, az iskolák számára kiadott higiénés útmutatók, valamint a lakosság tájékoztatása.
Ógyallán külön intézkedéseket is hoztak, többek között fertőtlenítették az artézi kutat, biztosították a lakosság ivóvízellátását, és a tömegrendezvények szervezését továbbra sem ajánlják.
Légúti fertőzések: 75 százalékos növekedés egy hét alatt
A járásban az elmúlt héten 351 akut légúti megbetegedést jelentettek, ami 1414,3/100 ezer lakos megbetegedési aránynak felel meg. Ez 75,5 százalékos emelkedést jelent az előző héthez képest.
A leginkább érintettek a kisgyermekek (0–5 évesek), ahol a fertőzési arány meghaladja a 4260 esetet 100 ezer főre vetítve.
A betegségek lefolyása 9 betegnél volt komplikált (2 fülgyulladás és 7 arcüreggyulladás).
Az influenzaszerű megbetegedések száma is nő: az elmúlt héten 59 esetet regisztráltak, ami az összes légúti fertőzés közel 17 százalékát teszi ki. Ez szintén jelentős, 68,5 százalékos növekedést jelent.
A szezon kezdete óta Komáromi járásban 67 biológiai mintát vizsgáltak laboratóriumban: ezek közül 13 influenza A, 5 influenza B, 2 nem specifikált influenza, 4 RSV és 2 COVID–19 esetet mutattak ki. Az elmúlt héten sentinel mintavétel során 1 új COVID–19 fertőzést jelentettek.
Hétről hétre romlik a helyzet
Ez már a harmadik egymást követő héten hozunk friss hírt a járvány alakulásáról.
- Szeptember 18-án arról írtunk, hogy tovább terjed a veszélyes betegség a szomszédban – akkor 119 esetet tartottak nyilván, és a legtöbb fertőzést Nyitra megyében jelentették.
- Szeptember 14-én részletesen bemutattuk, hol bukkantak újabb gócokra, köztük Ógyallán, ahol a helyzet a legsúlyosabbnak bizonyult.
- Szeptember 2-án pedig az első komoly figyelmeztetést adták ki a szakemberek, amikor már 99 beteget tartottak nyilván, és három aktív góc volt a járásban.
- Augusztus végén külön cikkben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy nem játék a sárgaság: a gyógyulás hónapokig tarthat.
A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és további intézkedéseket vezethet be a járványok visszaszorítása érdekében.
